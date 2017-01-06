CES 2017: SanDisk показала самую быструю USB-флешку

SanDisk, ставшая частью компании Western Digital, представила на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, свою самую быструю USB-флешку высокой емкости. Ей стал твердотельный накопитель под названием 256GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1.





Флешка емкостью 256 ГБ с интерфейсом USB 3.1 обеспечивает скорость чтения в 420 МБ/с и скорость записи в 380 МБ/с. Это позволяет перекинуть на накопитель полнометражный фильм в формате 4K менее чем за 15 секунд. Для дополнительной защиты файлов, вместе с накопителями поставляется программное обеспечение SanDisk SecureAccess, позволяющее проводить 128-битное шифрование файлов и защиту с помощью пароля.

Флешка SanDisk Extreme PRO USB 3.1 на 256 ГБ станет доступна в конце января по рекомендованной розничной цене $179,99 (для США).

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