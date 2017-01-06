CES 2017: SanDisk показала самую быструю USB-флешку

SanDisk, ставшая частью компании Western Digital, представила на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, свою самую быструю USB-флешку высокой емкости. Ей стал твердотельный накопитель под названием 256GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1.


Флешка емкостью 256 ГБ с интерфейсом USB 3.1 обеспечивает скорость чтения в 420 МБ/с и скорость записи в 380 МБ/с. Это позволяет перекинуть на накопитель полнометражный фильм в формате 4K менее чем за 15 секунд. Для дополнительной защиты файлов, вместе с накопителями поставляется программное обеспечение SanDisk SecureAccess, позволяющее проводить 128-битное шифрование файлов и защиту с помощью пароля.

Флешка SanDisk Extreme PRO USB 3.1 на 256 ГБ станет доступна в конце января по рекомендованной розничной цене $179,99 (для США).

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
SanDisk
Теги
CES 2017 SANDISK USB-флешка USB 3.1

Комментарии

Из рубрикиПериферия
CES 2017: Samsung заявила, что отгрузила 5 миллионов Gear VR
CES 2017: Dell представила свой Surface Studio без ПК
CES 2017: Dell представила первый 8K-монитор

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 403
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 221
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 100