Игровой монитор LG 34UC79G с изогнутым экраном вышел в России

Компания LG Electronics сообщила о начале продаж в России игрового монитора LG 34UC79G-B с изогнутым дисплеем. Напомним, новинка была изначально представлена на выставке IFA 2016, которая прошла в Берлине с 2 по 7 сентября, и продвигается производителем как "первый в мире" изогнутый игровой монитор с частотой смены кадров 144 Гц, матрицей IPS и соотношением сторон экрана 21:9.


LG 34UC79G поддерживает технологию AMD FreeSync, обеспечивающую плавность видео без прерывания и разрывов. Монитор имеет диагональ 34 дюйма, разрешение 2560x1080 пикселей, время отклика в 1 мс.


Монитор получил специальные игровые режимы, включая "Режим FPS" и "Режим RTS", оптимизирующие изображение исходя из специфики игрового жанра. Высота подставки и угол наклона экрана регулируется. Провод мыши можно закрепить с помощью специального крючка.

LG не объявила рекомендованной розничной цены LG 34UC79G, но исходя из информации на Яндекс.Маркете, его стоимость составляет около 43 тысяч рублей.

Источник
LG
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