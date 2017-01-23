В сети появились изображения смарт-часов HTC Halfbeak

В Интернете, благодаря китайской социальной сети Weibo (местный аналог Twitter), появились фотографии смарт-часов HTC Halfbeak, которые дают возможность не только оценить дизайн устройства, но и изучить интерфейс. Официальный же анонс гаджета по всей видимости случится на выставке MWC 2017 в Барселоне в следующем месяце.

На изображениях видно, что часы работают на Android Wear 1.x, однако финальный вариант наверняка получит уже новую Android Wear 2.0. Известно и разрешение смарт-часов — 360 х 360 пикселей (больше, чем у Moto 360 V2 и меньше, чем у часов от Huawei).

Напомним, что утечка кадров Halfbeak также произошла в октябре минувшего года — также через Weibo.