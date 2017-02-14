Игровой монитор ASUS ROG Swift PG258Q проецирует изображение на стол

Компания ASUS представила в России новый игровой монитор ASUS ROG Swift PG258Q. По словам производителя, он обладает рекордной на сегодняшний день частотой обновления экрана — 240 Гц.

ASUS ROG Swift PG258Q оснащается 24,5-дюймовой матрицей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и временем отклика 1 мс. Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с выводом отрисованного графическим процессором кадра на экран, сводя к минимуму дрожание изображения и разрывы картинки на экране. Из портов предусмотрены DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, три USB 3.0 и аудиовыход для наушников.

Отдельной изюминкой стала встроенная в основание экрана подсветка, которая проецирует изображение на поверхность под монитором. В мониторе реализованы специальные функции для компьютерных игр: отображение четырех вариантов перекрестия прицела, таймер, помогающий отслеживать время в стратегиях реального времени, счетчик кадров в секунду и функция выравнивания изображения для мультимониторных конфигураций.

Источник
ASUS
Теги
ASUS монитор

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых ноутбуков 2016 года

30 декабря 2016

5 лучших недорогих игровых мониторов

9 февраля

ASUS выпустила игровой монитор ROG Swift PG248Q с NVIDIA G-Sync и частотой 180 Гц

12 августа 2016

ASUS выпустила игровой монитор ROG Swift PG278Q с модулем NVIDIA G-SYNC

24 июля 2014

ASUS начала продажи 29-дюймового монитора MX299Q с разрешением 2560 x 1080

16 июля 2013

ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG27UQ на квантовых точках

10 февраля
Из рубрикиПериферия
ASUS выпускает изогнутый монитор Designo Curve MX34VQ с беспроводной зарядкой
ASUS представила геймерский монитор ROG Swift PG27UQ на квантовых точках
LG обещала починить неработающие рядом с роутерами мониторы UltraFine 5K

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78