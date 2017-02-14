Игровой монитор ASUS ROG Swift PG258Q проецирует изображение на стол

Компания ASUS представила в России новый игровой монитор ASUS ROG Swift PG258Q. По словам производителя, он обладает рекордной на сегодняшний день частотой обновления экрана — 240 Гц.

ASUS ROG Swift PG258Q оснащается 24,5-дюймовой матрицей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и временем отклика 1 мс. Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с выводом отрисованного графическим процессором кадра на экран, сводя к минимуму дрожание изображения и разрывы картинки на экране. Из портов предусмотрены DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, три USB 3.0 и аудиовыход для наушников.

Отдельной изюминкой стала встроенная в основание экрана подсветка, которая проецирует изображение на поверхность под монитором. В мониторе реализованы специальные функции для компьютерных игр: отображение четырех вариантов перекрестия прицела, таймер, помогающий отслеживать время в стратегиях реального времени, счетчик кадров в секунду и функция выравнивания изображения для мультимониторных конфигураций.