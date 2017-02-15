Apple остановила продажи проблемных LG UltraFine 5K

Компания Apple временно прекратила продажу проблемных мониторов LG UltraFine 5K. В онлайн-магазине сроки доставки изменены с 2-3 дней до 5-6 недель, в розничных магазинах Apple Store поставки мониторов пока вообще прекращены.





Напомним, в высококлассном мониторе LG Ultrafine 5K была обнаружена серьезная проблема — он оказывается практически бесполезным, если его расположить на расстоянии до двух метров от Wi-Fi-роутера. LG уже признала проблему и пообещала оснастить LG UltraFine 5K, выпущенные позднее февраля, дополнительным экранированием.

LG Ultrafine 5K продает компания Apple в качестве внешнего монитора для своих ноутбуков MacBook Pro. Фактически, это замена отмененному прошлым летом фирменному монитору Thunderbolt Display. И стоит он совсем не дешево — 974 доллара США до конца марта, а потом перестанет действовать скидка и цена вернется в "нормальное" состояние на уровень 1299 долларов США.

По отзывам пользователей, если монитор расположить к роутеру ближе двух метров, то он начинает мерцать, постоянно отключаться и даже может привести к сбою компьютера. По словам автора 9to5Mac, столкнувшегося с такой проблемой, это привело к зависанию MacBook Pro и его непригодности к работе на два дня.