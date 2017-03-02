Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

Компания Microsoft сообщила о скором начале поставок комплекта виртуальной или смешанной реальности Acer Windows Mixed Reality Development Edition для разработчиков.





Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как cer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299.

Поставки Acer Windows Mixed Reality Development Edition разработчикам планируется начать в текущем месяце, то есть в марте 2017 года. Шлем включает два LCD-дисплея с разрешением 1440 x 1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц, встроенный аудиовыход и поддержку микрофона через 3,5-мм разъем, единый кабель HDMI 2.0 (дисплей) USB 3.0 (данные).