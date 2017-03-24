Dell начала продажи 8K-монитора

Компания Dell начала продажи своего 8K-монитора UltraSharp UP3218K. Напомним, модель была представлена на январской выставке CES 2017 и позиционируется производителем как первый в мире 32-дюймовый монитор с разрешением 8K. Конечно, такой гаджет не может быть дешевым — он доступен за 4999,99 доллара США.





Dell UltraSharp UP3218K получил 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 7680 x 4320 пикселей, это дает результирующие 33,2М пикселей, с плотностью точек 280 ppi. Он поддерживает отображение более 1 миллиарда цветов, 100% охват гамм Adobe RGB и sRGB.

По мнению производителя, покупка одного такого монитора будет разумной в случае, если пользователь подумывает об обоснованном приобретении четырех 4K-дисплеев. Он предназначен, в первую очередь, для высококлассных фотографов, дизайнеров и других пользователей, профессионально работающих с графикой.

И если показанный в октябре прошлого года прототип 8K-монитора Sharp был далек от финальной стадии и потрясал своими габаритами и громоздкостью, то модель Dell уже готова, обладает небольшими кромками со всех четырех сторон, а также предлагает все основные настройки, важные при профессиональной работе — поворот, наклон, вращение и регулировка высоты. Из портов предусмотрены пара DisplayPort 1.3 и четыре USB 3.0.