34-дюймовый изогнутый монитор Philips выходит в России

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, сообщила о скором начале продаж в России внушительного изогнутого монитора Philips 349X7FJEW.





Эта модель обладает 34-дюймовым изогнутым экраном с радиусом изгиба 1800 мм и соотношением сторон 21:9. VA-матрица имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей, яркость 300 кд/м² и охватывает 117,3% (по стандарту CIE1931) пространства sRGB.

Набор портов включает DisplayPort, пару HDMI, четыре USB 3.0, аудиовход и разъем для наушников. Возможна настройка высоты в пределах 150 мм и наклона -5/10°.

Монитор Philips 349X7FJEW появится в продаже в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 54 839 рублей.