Microsoft представила контроллер движения для шлемов Windows Mixed Reality

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft представила контроллер движения для шлемов виртуальной реальности Windows Mixed Reality.


Контроллер Windows Mixed Reality выглядит довольно похоже на аналогичные аксессуары для шлемов Oculus Rift и HTC Vive, Контроллер отделан светодиодами для оптического отслеживания, также есть круглый трекпад, аналоговый джойстик, кнопка меню, на другой стороне — кнопка Windows и курок. По словам производителя, для использования контроллера не потребуется устанавливать дополнительные аппаратные датчики.

Напомним, в прошлом году компания объявила о партнерстве с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, для разработки недорогих шлемов виртуальной реальности, которые смогут работать с ПК с обновлением Windows 10 Creators Update и будут при этом стоить от $299. Сейчас такие шлемы от Acer и HP становятся доступны для предварительного заказа.

В частности, комплект из шлема Acer Windows Mixed Reality с новым контроллером движения Microsoft станет доступен для предварительного заказа за $399 для пользователей в США и Канаде. Выход комплекта в продажу ожидается ближе к рождественскому сезону 2017 года. Без контроллера Acer Windows Mixed Reality доступен в предзаказе за 299 долларов.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft ACER виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности

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