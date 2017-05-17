HTC и Lenovo готовят "самостоятельные" шлемы Google Daydream

Компания Google представила свои новые наработки в области шлемов виртуальной реальности на открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая.



В частности, компания готовит самостоятельный автономный шлем с несколькими партнерами. Речь идет о шлемах, которым для работы с контентом виртуальной реальности, не потребуется ни смартфон, ни компьютер, ни другие внешние устройства. Qualcomm создаст референсную модель, а HTC Vive и Lenovo выпустят полноценные потребительские устройства.

Устройства будут базироваться на VR-платформе Qualcomm 835 и использовать технологию Worldsense, представляющую собой вариацию Google Tango 3D, для позиционного отслеживания движений пользователя в пространстве без необходимости во внешних сенсорах и датчиках. Первые такие шлемы ожидаются ближе к концу года.

Источник
Google
Теги
Google HTC LENOVO виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности HTC Vive Google Daydream

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel Idol 4S на базе Windows 10 Mobile представлен официально

1 ноября 2016

Google представила Pixel и Pixel XL

4 октября 2016

Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

2 марта

Объявлена российская цена на Lenovo Phab 2 Pro с технологией Tango

18 апреля

Объявлена российская цена на шлем виртуальной реальности HTC Vive

29 сентября 2016

Первый смартфон Project Tango выйдет в ноябре

5 октября 2016
Из рубрикиПериферия
Google представит "самостоятельный" шлем виртуальной реальности
Шлем HP Windows Mixed Reality появился в предзаказе
Microsoft представила контроллер движения для шлемов Windows Mixed Reality

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 59
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 36