HTC и Lenovo готовят "самостоятельные" шлемы Google Daydream

Компания Google представила свои новые наработки в области шлемов виртуальной реальности на открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая.







В частности, компания готовит самостоятельный автономный шлем с несколькими партнерами. Речь идет о шлемах, которым для работы с контентом виртуальной реальности, не потребуется ни смартфон, ни компьютер, ни другие внешние устройства. Qualcomm создаст референсную модель, а HTC Vive и Lenovo выпустят полноценные потребительские устройства.

Устройства будут базироваться на VR-платформе Qualcomm 835 и использовать технологию Worldsense, представляющую собой вариацию Google Tango 3D, для позиционного отслеживания движений пользователя в пространстве без необходимости во внешних сенсорах и датчиках. Первые такие шлемы ожидаются ближе к концу года.