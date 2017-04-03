Обзор МФУ Xerox WorkCentre 6515DNI

Ferra.ru, 

Пока еще редкий офис может нормально функционировать без бумажного документооборота, а значит, без современного и надёжного МФУ. Мы изучили новинку Xerox для малых офисов — с Wi-Fi, двухсторонней печатью в высоком разрешении, большим удобным сенсорным экраном, а также поддержкой великого множества всевозможных протоколов.

Характеристики и особенности конструкции

Тип устройства

МФУ

Технология печати

Цветная светодиодная

Функции

Печать, сканирование, копирование, факс

Максимальный размер бумаги

от 76х127 мм до 216х356 мм

Интерфейсы связи

1 RJ-45, 1x USB 3.0, Wi-Fi 802.11b/g/n

Размеры, вес

420x506x500 мм; 30 кг

Печать

Чёрно-белая: 28 стр/мин, цветная: 28 стр/мин

Копирование

Разрешение до 600х600 т/д, до 28 копий в минуту

Рабочие протоколы

LPD, SOAP, WSD, S/MIME, HTTP, FTP, SMB, SMTP, SNMP, SNTP, IPP, LDAP

Сканирование

Разрешение до 600х600 т/д

Цена

35 000 рублей

Хоть Xerox WorkCentre 6515DNI и достаточно небольшое МФУ, ориентировано он именно на работу в офисе или на предприятии, а не дома. Взять, к примеру, максимальную нагрузку — целых 50 000 страниц текста в месяц. Или, например, вместимость лотка для подачи бумаги: в стандартный помещается 300 листов, а вместе с дополнительным лотком можно положить уже 850 листов.

Но, конечно, это не самое главное при выборе МФУ. Высокую скорость печати, её качество и одновременно с тем невысокую стоимость отпечатка обеспечивает технология светодиодной печати HiQ LED. Это конкурент лазерной печати с длинной историей — с 1987 года. Несмотря на то, что технологии имеют много общего, светодиодная печать позволяет делать принтеры более надёжными, компактными и тихими. Когда светодиодная печать только приходила на рынок, она уступала в качестве лазерной. Но с годами Xerox удалось улучшить её настолько, что разницу на глаз заметить уже невозможно. Максимальное разрешение печати Xerox WorkCentre 6515DNI составляет 1200х2400 dpi.

В модельный ряд Xerox WorkCentre 6515 входят три модели, как это нередко бывает и в других сериях. Нам досталась старшая, которая может похвастаться функцией двухсторонней печати, а также наличием Wi-Fi модуля. До сих пор не все еще оценили преимущество беспроводного подключения принтера, но всё больше компаний обращают на это внимание, ведь чем меньше в офисе проводов, тем реже они выходят из строя. «Средняя» по старшинству модель лишена модуля беспроводной связи, а самая младшая, как не трудно догадаться, возможности печатать одновременно на обеих сторонах листа.

Кстати, вы можете отправлять документы на печать не только с ПК, но также и с мобильных устройств на платформах Android и iOS, что с каждым годом становится всё более актуальным и востребованным.

Внешне Xerox WorkCentre 6515DNI не пытается походить на какое-то чудо техники из будущего, это типичный представитель офисных МФУ. Все усилия конструкторов были направлены не на дизайнерские изыски, а на комфорт использования и, что не менее важно, быстроту и удобство доступа ко всем ключевым узлам устройства. Какой бы расходный компонент ни понадобилось заменить, всё это делается в считанные секунды: открывается крышка соответствующего отдела, моментально извлекается картридж или что иное, вставляется новый и voilà — МФУ готово делать своё дело дальше, работа в офисе не была остановлена ни на минуту. 

Картриджи с тонером Xerox WorkCentre 6515DNI
Картриджи с тонером Xerox WorkCentre 6515DNI

У Xerox WorkCentre 6515DNI есть всё необходимое для того, чтобы сделать рабочий день по-настоящему продуктивным. Например, большой цветной сенсорный дисплей, который обладает очень простым и понятным интерфейсом. Больше не нужно тысячу раз пролистывать пункты меню на мизерном монохромном экранчике, всё прямо перед вами. К тому же элементы на дисплее можно настраивать: например, выводить поближе самые часто используемые. Управление во многом напоминает то, к которому мы привыкли на современных смартфонах, поэтому не найдётся такого человека, который бы в нём не разобрался. Но экран не толкьо позволяет задать настройки или выбрать режим работы, с его помощью можно посмотреть на отсканированное изображение и даже отредактировать его перед сохранением на компьютер или флешку. Это очень удобно, если ваше рабочее место дальше, чем в двух шагах от МФУ.

Дисплей Xerox WorkCentre 6515DNI
Дисплей Xerox WorkCentre 6515DNI

Кстати, дисплей не встроен в корпус МФУ намертво. Наоборот, угол его наклона можно менять по необходимости.

Под экраном можно найти порт USB Type-A для печати с флешек или сохранения отсканированного на флешку. Кстати, для этого порта можно установить пароль, чтобы абы кто им не воспользовался.

Как и полагается приличному офисному МФУ, 6515DNI имеет не просто сканер, а сканер с автоподатчиком листов. Его лоток вмещает до 50 листов. При этом устройство умеет сканировать сразу с обеих сторон, что очень экономит время. Разрешение сканера составляет 600х600 dpi.

Передняя панель скрывает за собой сразу несколько отдельных узлов. В самом низу традиционно находится лоток для бумаги с раздвижной конструкцией, который может принимать не только листы А4 (210х297 мм), но и более длинные — вплоть до 356 мм. Для листов нестандартных размеров, вроде конвертов, за средней крышкой на лицевой панели расположен специальный обходной лоток с регулируемыми направляющими полозьями. Наконец, у выходного лотка за небольшой панелью расположены четыре картриджа.

На задней панели расположены почти все разъёмы Xerox WorkCentre 6515DNI. Среди них RJ-45 для подключения к проводной сети, порты для подключения к телефонной линии (для того, чтобы можно было использовать встроенный факс-модем), а также еще два USB: Type-A и Type-B.

Программное обеспечение

Xerox WorkCentre 6515DNI имеет специальный веб-интерфейс для управления всеми его функциями и позволяет очень гибко настраивать работу МФУ. Как один из примеров, вы даже можете создавать аккаунты для различных сотрудников и наделять их различными правами. Отдельно можно создать и гостевой аккаунт. Через этот же софт можно изменять и меню дисплея МФУ. Можно отключать целиком те или иные возможности, например, сканирование. Тогда его просто нельзя будет найти на экране МФУ. Также можно запретить и некоторые отдельные настройки.

Необходимо отметить, что веб-интерфейс полностью русифицирован, поэтому никаких трудностей с настройкой Xerox WorkCentre у вас не возникнет.

Веб-интерфейс управления настройками Xerox WorkCentre 6515DNI
Веб-интерфейс управления настройками Xerox WorkCentre 6515DNI

Тестирование

Так как перед нами не просто светодиодный принтер, но еще и офисный светодиодный принтер, то и скорости печати будет измеряться целыми десятками страниц в минуту — только и успевай забирать из выходного лотка на 150 листов. Но скорость здесь зависит не только от технологии печати HiQ LED. Когда речь заходит об офисных МФУ, необходимо еще брать в расчёт такие параметры, как мощность процессора и объём оперативной памяти, так как зачастую принтеру приходится обрабатывать несколько поступающих на него документов одновременно, некоторые из которых могут оказаться очень «тяжёлыми». И никто бы не хотел стоять и смотреть на МФУ десятки минут подряд только потому, что производитель «зажал» нормальных характеристик. Но у Xerox WorkCentre 6515DNI «мозгов» даже с запасом. К примеру, его процессор работает на частоте 1050 МГц, а оперативной памяти сразу аж целых 2048 МБ.

Семпл текста, напичатанный и отсканированный на Xerox WorkCentre 6515DNI
Семпл текста, напечатанный и отсканированный на Xerox WorkCentre 6515DNI

Мы провели наши обычные экспресс-тесты, чтобы узнать, насколько расторопно умеет МФУ справляться со своими ключевыми задачами — печатью и копированием. Для этого мы взяли наш обычный лист с текстом, пример которого вы может увидеть на картинке выше, и вот что получилось. 10 страниц Xerox WorkCentre 6515DNI распечатал всего за полминуты. А за минуту было готово уже 22 страницы. Копирование больших стопок бумаг тоже происходит очень быстро благодаря автоподатчику. 45 секунд — и 10 страниц были скопированы практически без вашего участия.  

Заключение

Сложно удивить современного офисного работника даже самым продвинутым МФУ, потому что мы давно уже привыкли, что это что-то такое, что встречается повсеместно. Поэтому мало кто задумывается, как важен выбор этого самого МФУ. Ведь если оно не будет стабильно работать, упадёт продуктивность отдела, а если будет выкачивать деньги на расходные материалы, то меньше останется на всё остальное, включая офисные печеньки. К тому же документы — это лицо отдела или даже целой компании. Именно поэтому они должны быть идеально отпечатаны: чётко, без смазанных деталей и, что немаловажно, быстро и в огромных количествах каждый месяц.

Xerox WorkCentre 6515DNI в офисе
Xerox WorkCentre 6515DNI в офисе

Именно поэтому есть смысл присмотреться к Xerox WorkCentre 6515DNI. Он обладает большим количеством современных функций, легко настраивается как с помощью сенсорного дисплея, так и через веб-интерфейс. Печатает быстро и качественно, а также весьма прост в обслуживании — все его заменяемые детали находятся так, чтобы на их обновление уходило не больше пары минут.

Автор
Ferra.ru
Теги
мфу XEROX

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