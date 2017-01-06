CES 2017: AMD раскрыла подробности графических процессоров Vega

Компания AMD рассказала о новых графических процессорах Vega, которые, по словам представителей компании, имеют все шансы стать самыми продвинутыми и гибкими решениями на рынке. Новые чипы используют память HBM2 с удвоенной по сравнению с первой HBM пропускной способностью на контакт. Объем кристалла же, так и вовсе, увеличился в 8 раз. Новые GPU в теории могут оснащаться до 32 ГБ новой памяти. Преимущества HBM перед GDDR5 — значительно меньший размер, что позволяет создавать весьма компактные видеокарты, вдобавок HBM2 более энергоэффективная.

К главным нововведениям относится то, что память используется теперь, как кэш-память (вроде кэш-памяти третьего уровня в ЦП) для системной памяти, SSD-накопителей и сетевых хранилищ. Для того, чтобы осуществить управление в Vega предусмотрен специальны контроллер High-Bandwidth Cache Controller, призванный обеспечить связь между всеми тремя иерархическими уровнями новинки: кэшем L2, основным блоком памяти и удаленной от GPU памяти (NV RAM, DRAM), .

Сведенные к минимуму задержки, повышенная энергоэффективность, высокая скорость передачи данных — кэшем с высокой пропускной способностью (High-Bandwidth Cache), судя по всему, AMD называет кристаллы памяти HBM2 не просто так. Vega поддерживает до 512 ТБ виртуального адресного пространства.

Блоки ROPs в Vega обращаются непосредственно к кэш-памяти L2, а не к видеопамяти, что наверняка позволяет повысить производительность в играх. Также стоит упомянуть новые вычислительные блоки, NCU, предусматривающие выполнение большего количества команд на такт и работающие на повышенных тактовых частотах — 128 операций при 32 битах, 256 операций при 16 битах и 512 операций при 8 битах.

Будущие карты Vega также смогут лучше проявить себе при рендеринге сложных сцен с богатой геометрией, что важно и для игр и для профессиональной сферы.

В AMD уверены, что Vega станут самыми быстрыми и продвинутыми GCN-картами на рынке – юбилейное, пятое поколение, обязывает. Напомним, что впервые архитектура GCN (Graphics Core Next) дебютировала в 2011 году в серии HD 7000.