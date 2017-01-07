Появилась информация о GPU AMD Vega 10 и AMD Vega 20

В сети обнаружилась информация о графических картах AMD Vega 10 и AMD Vega 20 с закрытой презентации AMD. Vega 10, которые станут выпускать по 14 нм технологическому процессу, следует ждать на рынке уже в 2017 году, а вот Vega 20, создающиеся по 7 нм технологическому процессу, появятся лишь во второй половине 2018 года.

У первой карты Vega 10 всего 64 вычислительных блока NCU, объем памяти составит 16 ГБ, пропуская способность равна 512 ГБ/с. Потребление энергии находится на уровне 225 Вт. Релиз состоится уже в первой половине 2017 года. Во втором же полугодии выйдет видеокарта на базе сразу двух процессоров Vega 10.

У Vega 20 также 64 вычислительных блока NCU, объем памяти составляет от 16 до 32 ГБ, пропускная способность заметно выше — уже 1 ТБ/с. Предусмотрена поддержка PCI-Express 4.0.

Также появились данные о некой Vega 11, серверной карте, которая призвана прийти на смену Polarid 10 и Polaris 11.