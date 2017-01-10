SK Hynix представила память LPDDR4X DRAM объемом 8 ГБ

Компания SK Hynix сообщила о начале выпуска памяти LPDDR4X DRAM объемом 8 ГБ. Каждая микросхема состоит из 4 кристаллов плотностью 16 Гбит, работает при низком напряжении 0,6 В и при подключении к 64-разрядной шине памяти способна выдавать скорость 34,1 ГБ/с. Габариты — 12 х 12,7 х 1 мм. Память предназначена и для смартфонов, и для ноутбуков и даже для автомобилей.

Напомним, что первопроходцем по выпуску LPDDR4X DRAM объемом 8 ГБ еще в октябре минувшего года стала Samsung. 

Источник
SK Hynix
Теги
память SK Hynix

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