6-ядерных AMD Ryzen может и не появиться

Напомним, что AMD собирается выпустить сразу три линейки новых процессоров Ryzen – SR3, SR5, SR7. В большинстве анонсов, впрочем, речь шла лишь о самой дорогой модели. Об остальных же лишь ходят слухи. Так, предполагается, что в линейку SR3 войдут 4-ядерные процессоры, в SR5 – 6-ядерные, а в SR7 – уже знакомые нам 8-ядерные чипы.





Однако, по последней информации, пришедшей от ZoLKoRn, 6-ядерных Ryzen может не появиться вовсе. Вместо этого, SR5 получит также 8-ядерные процессоры, только с ограничением на 8 потоков (без технологии схожей с Hyper-Threading), тогда как 8-ядерные SR7 смогут обрабатывать 16 потоков.