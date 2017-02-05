Fujitsu представляет память FRAM

Компания Fujitsu представила новую память FRAM (кодовое название MB85RS256TY), которая будет использоваться непосредственно в автомобилях. Основной особенностью станет высокий диапазон рабочих температур, от минус 40 градусов до плюс 125 градусов по Цельсию. В будущем планируется понизить этот показатель до минус 55 градусов. Любопытно, что при постоянном нагреве до 85 градусов память способна проработать до 10 лет.

FRAM расшифровывается, как Ferroelectric RAM. Это сегнетоэлектрическая энергонезависимая память емкостью 256 Кбит с произвольным доступом, высокой скоростью и возможностью большого количества циклов перезаписи. Работает FRAM при напряжении 1,8-3,6 В, оснащается интерфейсом SPI.

Сертификацию в соответствии с требованиями AEC-Q100 в Fujitsu надеются закончить уже к июлю этого года. Что касается поставок инженерных образцов, то они уже начались.