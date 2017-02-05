Fujitsu представляет память FRAM

Компания Fujitsu представила новую память FRAM (кодовое название MB85RS256TY), которая будет использоваться непосредственно в автомобилях. Основной особенностью станет высокий диапазон рабочих температур, от минус 40 градусов до плюс 125 градусов по Цельсию. В будущем планируется понизить этот показатель до минус 55 градусов. Любопытно, что при постоянном нагреве до 85 градусов память способна проработать до 10 лет. 

FRAM расшифровывается, как Ferroelectric RAM. Это сегнетоэлектрическая энергонезависимая память емкостью 256 Кбит с произвольным доступом, высокой скоростью и возможностью большого количества циклов перезаписи. Работает FRAM при напряжении 1,8-3,6 В, оснащается интерфейсом SPI. 

Сертификацию в соответствии с требованиями AEC-Q100 в Fujitsu надеются закончить уже к июлю этого года. Что касается поставок инженерных образцов, то они уже начались.

Источник
Fujitsu
Теги
Fujitsu память

Комментарии

Материалы по теме

5 самых дорогих планшетов

24 января

Fujitsu выпустит в январе Windows-планшет для бизнеса Stylistic Q335

18 декабря 2014

Fujitsu готовит два дорогих планшета на Windows 8.1 with Bing для Японии

13 октября 2014

Fujitsu представила ноутбуки Lifebook и Stylistic с чипами Intel Core 5 поколения

20 января 2015

IDF 2015: Intel показала память в 1000 раз быстрее обычного флеша

19 августа 2015

Samsung запустила производство самой быстрой в мире DRAM

20 января 2016
Из рубрикиЖелезо
Главное за неделю: слухи о Galaxy S8, Meizu в России и Fire Emblem Heroes
Что случилось 02.02.2017?
Что случилось 01.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 392
5 лучших смартфонов 2016 года 267
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 172
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77