Представлена компактная видеокарта Galax GeForce GTX 1070 Mini

Компания Galax показала крошечную видеокарту GeForce GTX 1070 Mini, длина которой составляет всего 195 мм. При этом в акселераторе используется 5-фазная подсистема питания с собственной системой охлаждения, три тепловые трубки, пара 80 мм вентиляторов. Кстати, ускоритель в Европе будут продавать под именем KFA2.

Новинка работает на частотах 1518/1708 Мгц, оснащается 8 ГБ памяти (частота 8000 Мгц), подключается через 8-контактный разъем питания, имеет 2 порта DVI, HDMI, DisplayPort.