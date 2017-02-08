Представлена компактная видеокарта Galax GeForce GTX 1070 Mini

Компания Galax показала крошечную видеокарту GeForce GTX 1070 Mini, длина которой составляет всего 195 мм. При этом в акселераторе используется 5-фазная подсистема питания с собственной системой охлаждения, три тепловые трубки, пара 80 мм вентиляторов. Кстати, ускоритель в Европе будут продавать под именем KFA2.

Новинка работает на частотах 1518/1708 Мгц, оснащается 8 ГБ памяти (частота 8000 Мгц), подключается через 8-контактный разъем питания, имеет 2 порта DVI, HDMI, DisplayPort.




Источник
Galax
Теги
видеокарты GALAX

Комментарии

Из рубрикиЖелезо
Что случилось 07.02.2017?
Western Digital представила новые чипы 3D NAND плотностью 512 Гбит
Что случилось 06.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 405
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77