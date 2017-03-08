NVIDIA представила платформу Jetson TX2 для дронов и роботов

Компания NVIDIA представила наследника встраиваемой платформы Jetson TX1. Платформа получила закономерное название Jetson TX2. Она обладает размером с кредитную карту и предназначена для заводских роботов, коммерческих дронов, смарт-камер с системами искусственного интеллекта.





NVIDIA Jetson TX2 базируется на архитектуре NVIDIA Pascal, которая пришла на смену NVIDIA Maxwell. Как отмечает производитель, новая платформа в два раза производительнее предшественника, при этом она потребляет менее 7,5 Вт. В NVIDIA Jetson TX2 используется процессор, ранее известный под кодовым названием Parker.

В основе NVIDIA Jetson TX2 лежат два кастомных ядра NVIDIA Denver 2, четыре ядра ARM Cortex-A57, графика NVIDIA Pascal с 256 ядрами CUDA, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 32 ГБ на накопителе eMMC. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth, гигабитный Ethernet. Операционная система — Linux for Tegra. Платформа может обрабатывать видео 4K x 2K со скоростью 60 кадров в секунду. Размеры составляют 87 х 50 мм.

Комплект для разработчиков NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit появится в предзаказе с сегодняшнего дня за 599 долларов в США и Европе, а поставки начнутся 14 марта. Сам по себе модуль NVIDIA Jetson TX2 станет доступен во втором квартале 2017 года по цене 399 долларов при заказе партий от тысячи штук.