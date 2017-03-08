NVIDIA представила платформу Jetson TX2 для дронов и роботов

Компания NVIDIA представила наследника встраиваемой платформы Jetson TX1. Платформа получила закономерное название Jetson TX2. Она обладает размером с кредитную карту и предназначена для заводских роботов, коммерческих дронов, смарт-камер с системами искусственного интеллекта.


NVIDIA Jetson TX2 базируется на архитектуре NVIDIA Pascal, которая пришла на смену NVIDIA Maxwell. Как отмечает производитель, новая платформа в два раза производительнее предшественника, при этом она потребляет менее 7,5 Вт. В NVIDIA Jetson TX2 используется процессор, ранее известный под кодовым названием Parker.

В основе NVIDIA Jetson TX2 лежат два кастомных ядра NVIDIA Denver 2, четыре ядра ARM Cortex-A57, графика NVIDIA Pascal с 256 ядрами CUDA, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 32 ГБ на накопителе eMMC. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth, гигабитный Ethernet. Операционная система — Linux for Tegra. Платформа может обрабатывать видео 4K x 2K со скоростью 60 кадров в секунду. Размеры составляют 87 х 50 мм.

Комплект для разработчиков NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit появится в предзаказе с сегодняшнего дня за 599 долларов в США и Европе, а поставки начнутся 14 марта. Сам по себе модуль NVIDIA Jetson TX2 станет доступен во втором квартале 2017 года по цене 399 долларов при заказе партий от тысячи штук.

Источник
NVIDIA
Теги
NVIDIA робот дрон NVIDIA Pascal

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