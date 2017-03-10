Аналитики Goldman Sachs уверены в успехе GeForce GTX 1080 Ti

Видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti поступят в продажу в самое ближайшее время. Удивительно, но, несмотря на высокую мощность и относительно низкую цену новинки, акции самой Nvidia падают. Вероятно, инвесторы не верят в слишком большой успех акселератора.

Однако аналитики из Goldman Sachs совсем другого мнения — они считают, что появление GeForce GTX 1080 Ti в итоге пойдет компании на пользу. Они рекомендуют запасаться акциями Nvidia сейчас, так как, по их мнению, они недооценены. Кроме того, эксперты утверждают, что из-за GTX 1080 Ti компанию AMD с ее ускорителям Vega ждут непростые времена.

Напомним также, что за последние 12 месяцев акции Nvidia выросли на 202%. Однако со времени публикации последнего отчета 9 февраля 2017 года они снизились на 16%.

Напомним, что NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 35% производительнее GTX 1080 и быстрее Titan X. Общее количество транзисторов в ней достигает 12 миллиардов. Карта основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с. Частота GPU составляет 1480 МГц/1582 МГц. GTX 1080 Ti, включая NVIDIA Founders Edition и решения от производителей, появятся в продаже начиная с 10 марта. Рекомендованная цена в России составляет 52990 рублей.