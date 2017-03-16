Массовые процессоры AMD Ryzen 5 выйдут в продажу 11 апреля

После выпуска процессоров Ryzen 7 в самом начале марта, компания AMD сообщила о грядущем выходе линейки Ryzen 5. В отличие от Ryzen 7 для геймеров и энтузиастов, процессоры Ryzen 5 предназначены для доступных настольных ПК.









Ryzen 5 тоже базируются на архитектуре Zen и предназначены для новой настольной платформы АМ4. В линейку вошли модели с 6 ядрами и 12 потоками, а также с 4 ядрами и 8 потоками. Старт продаж запланирован на 11 апреля 2017 года по всему миру.

AMD Ryzen 5 1600X: 6 ядер, 12 потоков, базовая частота 3,6 ГГц, частота в режиме Boost 4,0 ГГц, кулера в комплекте нет, TDP 95 Вт, цена $249

AMD Ryzen 5 1600: 6 ядер, 12 потоков, базовая частота 3,2 ГГц, частота в режиме Boost 3,6 ГГц, в комплекте кулер Wraith Spire, TDP 65 Вт, цена $219

AMD Ryzen 5 1500X: 4 ядра, 8 потоков, базовая частота 3,5 ГГц, частота в режиме Boost 3,7 ГГц, в комплекте кулер Wraith Spire, TDP 65 Вт, цена $189

AMD Ryzen 5 1400: 4 ядра, 8 потоков, базовая частота 3,2 ГГц, частота в режиме Boost 3,4 ГГц, в комплекте кулер Wraith Stealth, TDP 65 Вт, цена $169