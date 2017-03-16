Массовые процессоры AMD Ryzen 5 выйдут в продажу 11 апреля

После выпуска процессоров Ryzen 7 в самом начале марта, компания AMD сообщила о грядущем выходе линейки Ryzen 5. В отличие от Ryzen 7 для геймеров и энтузиастов, процессоры Ryzen 5 предназначены для доступных настольных ПК.




Ryzen 5 тоже базируются на архитектуре Zen и предназначены для новой настольной платформы АМ4. В линейку вошли модели с 6 ядрами и 12 потоками, а также с 4 ядрами и 8 потоками. Старт продаж запланирован на 11 апреля 2017 года по всему миру.

  • AMD Ryzen 5 1600X: 6 ядер, 12 потоков, базовая частота 3,6 ГГц, частота в режиме Boost 4,0 ГГц, кулера в комплекте нет, TDP 95 Вт, цена $249
  • AMD Ryzen 5 1600: 6 ядер, 12 потоков, базовая частота 3,2 ГГц, частота в режиме Boost 3,6 ГГц, в комплекте кулер Wraith Spire, TDP 65 Вт, цена $219
  • AMD Ryzen 5 1500X: 4 ядра, 8 потоков, базовая частота 3,5 ГГц, частота в режиме Boost 3,7 ГГц, в комплекте кулер Wraith Spire, TDP 65 Вт, цена $189
  • AMD Ryzen 5 1400: 4 ядра, 8 потоков, базовая частота 3,2 ГГц, частота в режиме Boost 3,4 ГГц, в комплекте кулер Wraith Stealth, TDP 65 Вт, цена $169

Источник
AMD
Теги
процессор AMD

Комментарии

Материалы по теме

Computex 2016: AMD представила седьмое поколение мобильных APU Bristol Ridge и Stoney Ridge

1 июня 2016

Время собирать камни. Обзор флагманского центрального процессора AMD A10-8890K [пошучено]

1 апреля 2015

Дешево, но с разгоном. Обзор центральных процессоров AMD A6-7400K и Intel Pentium G3258

9 октября 2014

Дешевые гигагерцы. Тестирование семи недорогих процессоров, подходящих для разгона

25 апреля 2015

Железный стрим №9: про процессоры AMD Ryzen

21 декабря 2016

Железный цех №11 — итоги. Главные события из мира компьютерных комплектующих за 2014 год

29 декабря 2014
Из рубрикиЖелезо
Nintendo Switch разошлась тиражом 1,5 миллиона экземпляров
GeForce GTX 1080 Ti установила рекорд в тесте 3DMark Time Spy
Что случилось 15 марта 2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 67