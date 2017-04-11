Palit представила видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и Super JetStream

Компания Palit представила свои новые видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream. Сообщается, что они получат продвинутую систему охлаждения, стильную подсветку (цвет можно настроить по собственному желанию) и возможность работать в бесшумном режиме.

Напомним, что в США видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition (референсное решение) предлагается за $699. В России рекомендованная розничная цена составляет 52 990 рублей. Видеокарта продается напрямую через онлайн-магазин NVIDIA, а также у партнеров, включая решения от Gigabyte, Galaxy, ASUS, EVGA и других.

По словам производителя, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti обеспечивает на 35% больше производительности GTX 1080 и быстрее Titan X. В видеокарте используется техпроцесс FinFET, общее количество транзисторов достигает 12 миллиардов. Она основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц и 1582 МГц с ускорением. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-D.