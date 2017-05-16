AMD начинает продажи стодолларовой Radeon RX 560

Компания AMD объявила о выходе в продажу видеокарты среднего уровня Radeon RX 560. Напомним, модель была представлена в составе серии Radeon RX 500, одновременно с AMD Radeon RX 550, RX 570 и RX 580.





Видеокарты серии базируются на "освеженных" вариантах GPU Polaris второго поколения, лежащих в основе серии Radeon RX 400. Ускоритель AMD Radeon RX 560 получил 14-нанометровый производственный чип Polaris 1 с 1024 потоковыми процессорами в 16 вычислительных блоках, 64 текстурными процессорами и 16 блоками растеризации. В нем используется 2 или 4 ГБ видеопамяти GDDR5 с 128-битной шиной. Базовая частота составляет 1175 МГц, разогнанная — 1275 МГц, частота памяти составляет 7 ГГц.

Видеокарта AMD Radeon RX 560 доступна по цене от $99.