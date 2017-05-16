AMD начинает продажи стодолларовой Radeon RX 560

Компания AMD объявила о выходе в продажу видеокарты среднего уровня Radeon RX 560. Напомним, модель была представлена в составе серии Radeon RX 500, одновременно с AMD Radeon RX 550, RX 570 и RX 580.


Видеокарты серии базируются на "освеженных" вариантах GPU Polaris второго поколения, лежащих в основе серии Radeon RX 400. Ускоритель AMD Radeon RX 560 получил 14-нанометровый производственный чип Polaris 1 с 1024 потоковыми процессорами в 16 вычислительных блоках, 64 текстурными процессорами и 16 блоками растеризации. В нем используется 2 или 4 ГБ видеопамяти GDDR5 с 128-битной шиной. Базовая частота составляет 1175 МГц, разогнанная — 1275 МГц, частота памяти составляет 7 ГГц.

Видеокарта AMD Radeon RX 560 доступна по цене от $99.

Источник
techpowerup
Теги
видеокарта AMD AMD Radeon RX 560

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых видеокарт дешевле 10 000 рублей

23 января

AMD выпустила самую мощную в мире видеокарту Radeon Pro Duo для виртуальной реальности

26 апреля 2016

AMD представила видеокарту Radeon Pro SSG со слотами для SSD на борту

26 июля 2016

AMD представила самую мощную в мире видеокарту Radeon Pro Duo для виртуальной реальности

15 марта 2016

AMD против NVIDIA: тест шести видеокарт на Radeon R7 370 и GeForce GTX 950

15 сентября 2015

Computex 2016: AMD показала видеокарту Radeon RX 480 с архитектурой Polaris за $199

1 июня 2016
Из рубрикиЖелезо
Что случилось 16 мая 2017 года?
Что случилось 15 мая 2017 года?
Что случилось 11 мая 2017 года?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 79
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 58
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 36