5 лучших игровых видеокарт дешевле 10 000 рублей

Железо стоит дорого. Но играть-то хочется! Задача, к счастью, выполнимая. Мы подобрали несколько недорогих 3D-ускорителей, которые позволят играть в современные компьютерные игры в разрешении Full HD. Не всегда на «максималках», но все же. Речь пойдет не только о новинках.

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Пожалуй, настоящий хит 2017 года. GeForce GTX 1050 Ti обладает производительностью на уровне GeForce GTX 960. Пока такой прыти достаточно для абсолютного большинства игр в разрешении Full HD. Новинку в большом количестве тестов мы протестировали здесь.

Большинство GeForce GTX 1050 Ti — тихие и холодные. Большинство моделей не имеет даже дополнительного питания. Так что гнаться за навороченными версиями этого адаптера смысла нет. В московской рознице новенькую «тысяча пятидесятую» вполне реально взять за 10 тысяч рублей. GeForce GTX 1050 Ti — это тот случай, когда можно и сэкономить. Не просто так видеокарта является золотым лотом в сборках стоимостью 30-35 тысяч рублей.

AMD Radeon RX 460 4 ГБ

Radeon RX 460 (обзор), конечно, медленнее GeForce GTX 1050 Ti. В список попала, потому что версия с 4 ГБ видеопамяти стоит в среднем 8-9 тысяч рублей. Сюда бы подошла GeForce GTX 1050 — и такой карты достаточно для игр уровня Dota 2 и WOW, — но у нее всего 2 ГБ памяти. Этого недостаточно для более серьезных игр 2017 года. Расклад сил между Radeon RX 460, GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti можете узнать в этом обзоре.

Radeon RX 460 — это как минимум средние настройки качества графики в современных играх. Приятных моментов полно. В Battlefield 1 на ультра-пресете в Full HD есть 30-40 FPS. Для динамичного шутера, может, и маловато, но вы всегда можете пожертвовать качеством ради геймплея.

AMD Radeon R9 380 4 ГБ

С новыми видеокартами «покончили». Далее идут устройства, которые выгодно взять с рук, воспользовавшись услугами онлайн-барахолок. Понятно, что есть риск нарваться на неисправную железку. Поэтому тщательно проверяйте устройство перед сделкой!

В большинстве игр Radeon R9 380 быстрее GeForce GTX 960. Следовательно, карта чуточку шустрее GeForce GTX 1050 Ti. Рассматриваем только версию с 4 ГБ. Новую (точнее, с гарантией) реально взять за 11-12 тысяч рублей. «Поддержанную» — за 9000 руб.

AMD Radeon HD 7970 или Radeon R9 280X

Radeon R9 280X (переименованная Radeon HD 7970) в некоторых играх даже пошустрее Radeon R9 380 будет. Из недостатков — высокое энергопотребление. Трех гигабайт видеопамяти пока достаточно для игр в Full HD. Поддержка DirectX 12 есть. Это все же архитектура GCN. Зато карту на барахолке реально взять за 6-7 тысяч рублей.

Radeon HD 7970 — из той же оперы.

NVIDIA GeForce GTX 970

Если удастся урвать за 10 тысяч рублей GeForce GTX 970, то это будет очень удачной покупкой, так как карта заметно быстрее и GeForce GTX 1050 Ti, и Radeon R9 280X. Новая стоит 16-17 тысяч рублей. Сейчас уровень GeForce GTX 970 — это GeForce GTX 1060 и Radeon RX 480.

Вообще мы наблюдаем интересную тенденцию. С тотальным «выбросом» адаптеров поколения Maxwell, кстати, началась эра относительно безопасных покупок видеокарт с рук. Для майнинга GeForce GTX 960/970/980 не используют. Большинство таких адаптеров оснащены кулерами, которые избыточны. Следовательно, чипы никогда не работали в условиях, приближенных к температурному максимуму, вызывающему микроскопические повреждения из-за линейного расширения материалов. Это очень важно в эпоху бессвинцового припоя. Поэтому степень риска при покупке подержанной видеокарты NVIDIA Maxwell гораздо ниже.