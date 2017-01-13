5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера

Весь 2017 год «честью и гордостью» компании Intel будут центральные процессоры Kaby Lake (Core седьмого поколения). Не все модели интересны, но есть чипы, которые весьма приятно удивляют. И они отлично подходят для сборки игрового компьютера.

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Подробно познакомиться с процессорами Kaby Lake вы можете в этом обзоре. Если коротко: перед вами те же чипы Skylake, но с более высокими частотами и продвинутым аппаратным движком обработки видео. И все же некоторые модели весьма интересны. К тому же есть незыблемое правило: компьютер с нуля лучше собирать на как можно более современном железе.

Intel Core i3-7320

Коротко о продукте: 2 ядра, но 4 потока, 4,1 ГГц, 4 МБ кэш третьего уровня, 51 Вт TDP

Особенности: очень высокая частота в дефолте — 4,1 ГГц

Цена: 149 долларов США

Бюджет игрового компьютера с этим процессором: 35–40 тысяч рублей

Первоначально это место в подборке отводилось Core i3-7350K. Он уникальный. Как поется в песне группы «Кино»: перемен требуют наши сердца! Действительно, с 2011 года у Intel есть два процессора с возможностью разгона. Один Core i5 и один Core i7 (был еще юбилейный Pentium G3258, но это исключение, подтверждающее правило). Такие модели легко распознать. Они самые быстрые, они самые дорогие, они имеют литеру «К» в названии. Ветер перемен подул именно в 2017 году, именно с выпуском Core i3-7350K. Уже давно Intel не выпускала оверклокерские бюджетные процессоры. Естественно, за разгонные способности придется доплатить. Чип стоит 168 долларов, но это, тем не менее, дешевле самого медленного Kaby Lake-четырехъядерника Core i5-7400 ($182).

Core i3-7350K быстрый и без какого-либо разгона. Работает на частоте 4,2 ГГц. Его вполне возможно разогнать вплоть до 4,8-5,0 ГГц. Естественно, для этого потребуется иметь в своем арсенале качественный кулер. И вообще для разгона необходима более дорогая материнская плата на чипсете Z170/Z270 Express. О том, какие устройства необходимы Core седьмого поколения, читайте в этом материале. Так что экономия — вопрос спорный. Как и возможность оверклока. Но 4,2 ГГц из коробки — это уже серьезно. А Core i3-7320 работает со скоростью 4,1 ГГц. Всего на 100 МГц меньше, но зато мы экономим сразу 19 долларов.

Intel Core i5-7400

Коротко о продукте: 4 ядра, 3,0 (3,5) ГГц, 6 МБ кэш третьего уровня, 65 Вт TDP

Особенности: самый дешевый четырехъядерный Kaby Lake

Цена: 182 доллара

Бюджет игрового компьютера: 50–55 тысяч рублей

А у процессоров Core i5, как известно, в наличии полноценные четыре ядра. А современные игры все больше и больше любят многопоточность. Пожалуй, самый наглядный пример — это Battlefield 1. В нем любой Core i5 загружен на 100%. Но такого чипа все равно достаточно для сборки игрового компьютера с мощной видеокартой, включая Radeon RX 480 и GeForce GTX 1060.

Не забываем про одну заманчивую особенность новеньких Kaby Lake. Чипы получили не очень быструю встроенную графику HD 630, но у нее есть продвинутый медиаблок. В итоге все силы процессора могут быть «кинуты» на обеспечение работы видеокарты, а аппаратные блоки интегрированного GPU, например, обеспечат работу программы потокового вещания OBS.

Intel Core i7-7700

Коротко о продукте: 4 ядра но 8 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 8 МБ кэш третьего уровня, 65 Вт TDP

Особенности: самый быстрый процессор с 65 Вт TDP

Цена: 303 доллара

Бюджет игрового компьютера: 60–75 тысяч рублей

Подробно возможности Core i7-7700 изучены в обзоре. Самая «мякотка» заключается в том, что при довольно низком для настольных процессоров TDP (всего 65 Вт) под нагрузкой все четыре ядра чипа функционируют на частоте 4 ГГц. Получаем две вещи. Во-первых, толк от восьми поток есть в том числе и в играх. Во-вторых, высокая частота. Поможет и в работе, и в развлечениях. Core i7-7700 отлично подружится с видеокартой уровня GeForce GTX 1070. А невысокий уровень типичного тепловыделения позволит собрать игровой компьютер любой сложности. Да хоть размером с игровую приставку!

Intel Core i7-7700K

Коротко о продукте: 4 ядра но 8 потоков, 4,2 (4,5) ГГц, 8 МБ кэш третьего уровня, 91 Вт TDP

Особенности: разгоняется до 5 ГГц. Если повезет.

Цена: 339 долларов

Бюджет игрового компьютера: 100 000 рублей

Мейнстрим-платформа Intel, а LGA1151 такой и является, поддерживает максимум четырехъядерные процессоры Core i7. Поэтому Core i7-7700K отличается от Core i7-7700 только частотой, наличием разблокированного множителя и, как следствие, увеличенным уровнем TDP. Модель оверклокерская. При должном везении разгоняется до 5 ГГц с использованием хорошей системы охлаждения. В последний раз такой оверклокерской прытью хвастали чипы Sandy Bridge, выпущенные в далеком 2011 году. Понятно, что с Core i7-7700K может использоваться любая современная видеокарта. Или даже две.

Intel Pentium G4620

Коротко о продукте: 2 ядра но 4 потока, 3,7 ГГц, 3 МБ кэш третьего уровня, 51 Вт TDP

Особенности: дешевый, но 4-поточный. И дешевле 100 долларов.

Цена: 86 долларов

Бюджет игрового компьютера: 25–30 тысяч рублей

Pentium G4620 — знаменатель грядущих перемен. Уже давно процессоры серий Pentium и Celeron представляют бюджетный класс. Всего два ядра, отсутствие некоторых наборов команд. Малый объем кэша третьего уровня. Были времена, когда «пни» считались флагманами Intel. С появлением Core седьмого поколения практически ничего не изменилось. Но! Появился Pentium G4620. Этот «камень» поддерживает технологию Hyper-threading. К двум физическим ядрам добавляется еще два виртуальных потока. Частота высокая — 3,7 ГГц. Следовательно, его вполне достаточно для сборки недорого игрового ПК.

Например, в рубрике «Компьютер месяца» за 30 000 рублей мы предлагаем сборку с Core i3-6100 и видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. На что эта система способна, подробно показано здесь. Но замена Core i3 на четырехпоточный Pentium позволит взять более производительную видеокарту. Например, Radeon RX 470. Станет быстрее. Заметно быстрее.