Dr Zaber SENTRY — возможно, лучший компактный корпус 2017 года

10 января запускается проект по выпуску компьютерного корпуса Dr Zaber SENTRY народными силами. Я участвую в нем, советую и вам. Что это за железка такая, и почему энтузиасты обязаны поддерживать подобные начинания — в небольшой заметке.

Проект SENTRY братья Zaber организовали достаточно давно. Но только сейчас финальная (пятая) версия корпуса готова к запуску. Перед вами классический кейс форм-фактора Slim-desktop. Внешне подобные устройства очень напоминают PlayStation и Xbox. Как правило, мощные системы и собирают с расчетом играть перед телевизором в гостиной комнате. Если помните, то я уже писал про такой компьютер (Steam Machine) подробный обзор. Плюсы SENTRY — это габариты, качественная миллиметровая сталь, возможность установки полноразмерной видеокарты и трех 2,5-дюймовых накопителей. Объем корпуса небольшой — 6,9 л. Поэтому показателю SENTRY, если так можно выразиться, соперничает с Xbox One.

№ Название Размеры Объем 8 SilverStone RVZ01/RVZ02 105х382х350 мм 14 л 7. Fractal Design Node 202 82х377х330 мм 10,2 л 6. Dr Zaber SENTRY 66х340х310 мм 6,9 л 5. Xbox One 80x343x263 мм 7 л 4. PlayStation 4 Pro 55x327x265 мм 4,8 л 3. PlayStation 4 53x305x275 мм 4,5 л 2. Xbox One S 51х295х228 мм 3,4 л 1. PlayStation 4 Slim 39х288х265 мм 2,9 л

Толщина корпуса составляет всего 74 мм вместе с ножками. В комплекте с SENTRY идет специальная подставка. Поэтому кейс реально расположить как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Вес устройства — 2,9 кг. С подставкой — 3,5 кг.

Конструкция шасси для форм-фактора Slim-desktop стандартная. Здесь тяжело изобрести велосипед. В главную секцию устанавливается материнская плата форм-фактора mini-ITX. Небольшая толщина корпуса не позволит использовать односекционную СВО. Подходят воздушные кулеры типа Down-flow высотой до 47 м, если система охлаждения не перекрывает корзину для накопителей.

Единственный недостаток SENTRY — невозможность установки процессорного кулера выше 47 мм

В другую секцию инсталлируется блок питания форм-фактора SFX. В третью — двухслотовая видеокарта длинной до 305 мм. С матплатой она соединяется при помощи Г-образного переходника. И еще: лучше использовать адаптеры с тангенциальным вентилятором. Полный список совместимых 3D-ускорителей можете изучить здесь.

На передней панели расположены только два порта USB 3.0. «Джеков» для подключения микрофона и наушников, а также слота для установки оптического привода не предусмотрено.

Какую бы я собрал систему в таком корпусе? Здесь, конечно, придется грамотно подойти к подбору комплектующих, но по факту SENTRY позволяет сконфигурировать очень мощный ПК с одной игровой видеокартой. Например, такой.

Сам производитель считает идеальной связку из 65-ваттного процессора и 150-ваттной видеокарты.

Краудфандинг-кампания на площадке indiegogo.com начнется 10 января в 20:00 по московскому времени. За свое детище братья Zaber просят 195 долларов. Выпустят несколько партий корпусов общим объемом 1000 штук. Минимальная цель, при достижении которой кампания будет считаться успешной, — 100 экземпляров.

Я знаю несколько примеров интересных проектов, появление которых — это исключительно заслуга энтузиастов. В прошлом году успешно собрали средства на DAN A4-SFX — еще один интересный миниатюрный кейс. В 2015-м — российский корпус LUNA Design DNK-H (обзор). Если вы планируете в ближайшее будущее обзавестись мощной, но компактной системой, то, возможно, я не зря написал эту колонку.