Dr Zaber SENTRY — возможно, лучший компактный корпус 2017 года

Сергей Плотников, 

10 января запускается проект по выпуску компьютерного корпуса Dr Zaber SENTRY народными силами. Я участвую в нем, советую и вам. Что это за железка такая, и почему энтузиасты обязаны поддерживать подобные начинания — в небольшой заметке.

Проект SENTRY братья Zaber организовали достаточно давно. Но только сейчас финальная (пятая) версия корпуса готова к запуску. Перед вами классический кейс форм-фактора Slim-desktop. Внешне подобные устройства очень напоминают PlayStation и Xbox. Как правило, мощные системы и собирают с расчетом играть перед телевизором в гостиной комнате. Если помните, то я уже писал про такой компьютер (Steam Machine) подробный обзор. Плюсы SENTRY — это габариты, качественная миллиметровая сталь, возможность установки полноразмерной видеокарты и трех 2,5-дюймовых накопителей. Объем корпуса небольшой — 6,9 л. Поэтому показателю SENTRY, если так можно выразиться, соперничает с Xbox One.

Название

Размеры

Объем

8

SilverStone RVZ01/RVZ02

105х382х350 мм

14 л

7.

Fractal Design Node 202

82х377х330 мм

10,2 л

6.

Dr Zaber SENTRY

66х340х310 мм

6,9 л

5.

Xbox One

80x343x263 мм

7 л

4.

PlayStation 4 Pro

55x327x265 мм

4,8 л

3.

PlayStation 4

53x305x275 мм

4,5 л

2.

Xbox One S

51х295х228 мм

3,4 л

1.

PlayStation 4 Slim

39х288х265 мм

2,9 л
Dr Zaber SENTRY Dr Zaber SENTRY

Толщина корпуса составляет всего 74 мм вместе с ножками. В комплекте с SENTRY идет специальная подставка. Поэтому кейс реально расположить как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Вес устройства — 2,9 кг. С подставкой — 3,5 кг.

Dr Zaber SENTRY

Конструкция шасси для форм-фактора Slim-desktop стандартная. Здесь тяжело изобрести велосипед. В главную секцию устанавливается материнская плата форм-фактора mini-ITX. Небольшая толщина корпуса не позволит использовать односекционную СВО. Подходят воздушные кулеры типа Down-flow высотой до 47 м, если система охлаждения не перекрывает корзину для накопителей.

Единственный недостаток SENTRY — невозможность установки процессорного кулера выше 47 мм

В другую секцию инсталлируется блок питания форм-фактора SFX. В третью — двухслотовая видеокарта длинной до 305 мм. С матплатой она соединяется при помощи Г-образного переходника. И еще: лучше использовать адаптеры с тангенциальным вентилятором. Полный список совместимых 3D-ускорителей можете изучить здесь.

Dr Zaber SENTRY

На передней панели расположены только два порта USB 3.0. «Джеков» для подключения микрофона и наушников, а также слота для установки оптического привода не предусмотрено.

Dr Zaber SENTRY Dr Zaber SENTRY Dr Zaber SENTRY

Какую бы я собрал систему в таком корпусе? Здесь, конечно, придется грамотно подойти к подбору комплектующих, но по факту SENTRY позволяет сконфигурировать очень мощный ПК с одной игровой видеокартой. Например, такой.

Комплектующие под Dr Zaber SENTRY

Сам производитель считает идеальной связку из 65-ваттного процессора и 150-ваттной видеокарты.

Краудфандинг-кампания на площадке indiegogo.com начнется 10 января в 20:00 по московскому времени. За свое детище братья Zaber просят 195 долларов. Выпустят несколько партий корпусов общим объемом 1000 штук. Минимальная цель, при достижении которой кампания будет считаться успешной, — 100 экземпляров.

Я знаю несколько примеров интересных проектов, появление которых — это исключительно заслуга энтузиастов. В прошлом году успешно собрали средства на DAN A4-SFX — еще один интересный миниатюрный кейс. В 2015-м — российский корпус LUNA Design DNK-H (обзор). Если вы планируете в ближайшее будущее обзавестись мощной, но компактной системой, то, возможно, я не зря написал эту колонку.

Dr Zaber SENTRY

Автор
Сергей Плотников
Теги
корпус Indiegogo

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