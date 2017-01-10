Dr Zaber SENTRY — возможно, лучший компактный корпус 2017 года
10 января запускается проект по выпуску компьютерного корпуса Dr Zaber SENTRY народными силами. Я участвую в нем, советую и вам. Что это за железка такая, и почему энтузиасты обязаны поддерживать подобные начинания — в небольшой заметке.
Проект SENTRY братья Zaber организовали достаточно давно. Но только сейчас финальная (пятая) версия корпуса готова к запуску. Перед вами классический кейс форм-фактора Slim-desktop. Внешне подобные устройства очень напоминают PlayStation и Xbox. Как правило, мощные системы и собирают с расчетом играть перед телевизором в гостиной комнате. Если помните, то я уже писал про такой компьютер (Steam Machine) подробный обзор. Плюсы SENTRY — это габариты, качественная миллиметровая сталь, возможность установки полноразмерной видеокарты и трех 2,5-дюймовых накопителей. Объем корпуса небольшой — 6,9 л. Поэтому показателю SENTRY, если так можно выразиться, соперничает с Xbox One.
|
№
|
Название
|
Размеры
|
Объем
|
8
|
SilverStone RVZ01/RVZ02
|
105х382х350 мм
|
14 л
|
7.
|
Fractal Design Node 202
|
82х377х330 мм
|
10,2 л
|
6.
|
Dr Zaber SENTRY
|
66х340х310 мм
|
6,9 л
|
5.
|
Xbox One
|
80x343x263 мм
|
7 л
|
4.
|
PlayStation 4 Pro
|
55x327x265 мм
|
4,8 л
|
3.
|
PlayStation 4
|
53x305x275 мм
|
4,5 л
|
2.
|
Xbox One S
|
51х295х228 мм
|
3,4 л
|
1.
|
PlayStation 4 Slim
|
39х288х265 мм
|
2,9 л
Толщина корпуса составляет всего 74 мм вместе с ножками. В комплекте с SENTRY идет специальная подставка. Поэтому кейс реально расположить как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Вес устройства — 2,9 кг. С подставкой — 3,5 кг.
Конструкция шасси для форм-фактора Slim-desktop стандартная. Здесь тяжело изобрести велосипед. В главную секцию устанавливается материнская плата форм-фактора mini-ITX. Небольшая толщина корпуса не позволит использовать односекционную СВО. Подходят воздушные кулеры типа Down-flow высотой до 47 м, если система охлаждения не перекрывает корзину для накопителей.
Единственный недостаток SENTRY — невозможность установки процессорного кулера выше 47 мм
В другую секцию инсталлируется блок питания форм-фактора SFX. В третью — двухслотовая видеокарта длинной до 305 мм. С матплатой она соединяется при помощи Г-образного переходника. И еще: лучше использовать адаптеры с тангенциальным вентилятором. Полный список совместимых 3D-ускорителей можете изучить здесь.
На передней панели расположены только два порта USB 3.0. «Джеков» для подключения микрофона и наушников, а также слота для установки оптического привода не предусмотрено.
Какую бы я собрал систему в таком корпусе? Здесь, конечно, придется грамотно подойти к подбору комплектующих, но по факту SENTRY позволяет сконфигурировать очень мощный ПК с одной игровой видеокартой. Например, такой.
Сам производитель считает идеальной связку из 65-ваттного процессора и 150-ваттной видеокарты.
Краудфандинг-кампания на площадке indiegogo.com начнется 10 января в 20:00 по московскому времени. За свое детище братья Zaber просят 195 долларов. Выпустят несколько партий корпусов общим объемом 1000 штук. Минимальная цель, при достижении которой кампания будет считаться успешной, — 100 экземпляров.
Я знаю несколько примеров интересных проектов, появление которых — это исключительно заслуга энтузиастов. В прошлом году успешно собрали средства на DAN A4-SFX — еще один интересный миниатюрный кейс. В 2015-м — российский корпус LUNA Design DNK-H (обзор). Если вы планируете в ближайшее будущее обзавестись мощной, но компактной системой, то, возможно, я не зря написал эту колонку.