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Железный стрим №9: про процессоры AMD Ryzen
Сергей Плотников,
21 декабря 2016, 15:50
Комментарии
Разговариваем в прямом эфире в 18:00 про процессоры AMD Ryzen.
Автор
Сергей Плотников
Теги
процессор
AMD
видео
CPU
Ferra Live
железный стрим
AMD Zen
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Комментарии