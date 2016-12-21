Железный стрим №9: про процессоры AMD Ryzen

Сергей Плотников, 

Разговариваем в прямом эфире в 18:00 про процессоры AMD Ryzen.

Автор
Сергей Плотников
Теги
процессор AMD видео CPU Ferra Live железный стрим AMD Zen AMD Ryzen

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