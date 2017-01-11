На чём играют в кризис? Факты из статистики Steam

Недавно Steam обновил рекорд — 14,4 млн человек онлайн. Еще в феврале 2015 года общее количество активных пользователей этого игрового клиента перевалило за отметку 125 млн человек. Так что Steam — это вполне релевантная площадка, позволяющая узнать, какое железо используют геймеры по всему миру, и насколько серьёзное «снаряжение» у ваших соперников в игровых баталиях.

Напомню, что русский язык занимает вторую строчку в рейтинге Steam — сразу после английского. За 2016 год доля Windows 10 заметна увеличилась. На это, конечно же, повлияла возможность бесплатного перехода с операционных систем Microsoft прошлого поколения, а также ноутбуки, которые сразу поступают в продажу вместе с предустановленной «десяткой». Как известно, программный интерфейс DirectX 12 активируется только в среде Windows 10. На рынке уже есть приличное количество тайтлов, все серьезные проекты (Battlefield 1, Civilization VI и другие) поддерживают и одиннадцатую, и двенадцатую версию API. Итог простой: DirectX 12 не является движущей силой по переходу геймеров на новую «ось».

У пользовтаелей Steam в десктопах и ноутбуках преимущественно установлено 8 ГБ оперативной памяти (33,81%). Такого объема достаточно для большинства современных игр, хотя все чаще появляются приложения, которым необходимо 10 ГБ и даже 12 ГБ — тот же Battlefield 1. Понятно, что «стимовцы», обновляющие свои машины, ставят сразу же 16 ГБ. Категория «12 ГБ и больше» идет на втором месте (21,67%). Прибавка за последний месяц приличная — 0,31%. Логика есть: 16 ГБ — это идеальный объем для современного игрового ПК. Думаю, уже в этом году данная категория выйдет на первое место. Так как AMD выкатит новую и современную платформу AM4.

Весьма занятная статистика по процессорам. Доля AMD низкая и будет такой, пока не появятся действительно новые решения (читай — Zen). Сейчас, по статистике Steam, имеем 78,58% против 21,39%. Слишком долго «красные» выкатывают свое детище. Подводя итоги года, мы уже выяснили, что AMD вела себя крайне пассивно на рынке процессоров в 2016 году. Все это говорит только об одном: на карту поставлено очень многое.

Лидируют 4-ядерные процессоры (47,89%, Steam учитывает наличие именно физических элементов в чипе), что вполне логично. В 2011-м году Intel представила «камни» Sandy Bridge. В январе 2017-го появились Kaby Lake. Если присмотреться, то в иерархии ничего за шесть лет не изменилось. По-прежнему есть двухъядерные Pentium/Celeron/Core i3 и четырехъядерные Core i5/i7. Логично, что в 2017-м году несколько исправит ситуация AMD. Надеюсь, что исправит. «Красные» ставят на 8 ядер. Пока на втором месте идут двухъядерники (45,92%). Предполагаю, что большинство из них — это Core i3.

Что касается тактовых частот процессоров Intel, то лидирует показатель «от 2,3 ГГц до 2,69 ГГц». Ноутбуки, вестимо. Категория заметно «сдувается», но серьезно прибавляются модели с 3+ ГГц. Тенденция очевидна. Если многопоток не меняется уже которой год, то переход на более современные технологические нормы хотя бы дает прирост быстродействия за счет частот.

Терабайт свободного места и больше найдется у большинства активных пользователей Steam.

Перейдем к самому интересному — к видеокартам. Вроде кризис на дворе, но практика и статистика показывают, что деньги у народа на покупку быстрых видеокарт есть. Для сборок начального уровня лично я предлагаю видеокарты уровня Radeon RX 460 (обзор) или GeForce GTX 1050 Ti (обзор). Это где-то 9-12 тысяч рублей в зависимости от модели. Самая ходовая среди выпущенных в 2016-м году видеокарт — GeForce GTX 1060 двух версий — стоит в районе 13-19 тысяч рублей в зависимости от моделей. Но многие берут и GeForce GTX 1070 (25-30 000 рублей). Как видите, у народа деньги есть. Несмотря на кризис, которые сказывается не только на России.

Согласно статистике Steam, самой популярной видеокартой 2016 года стала GeForce GTX 970. Адаптер считался актуальным почти два года. В декабре он был установлен в 4,7% компьютеров активных пользователей Steam. На втором месте идет GeForce GTX 960, на третьем — GeForce GTX 750 Ti. Первый «красный» ускоритель стоит только на 20 месте. Это карты серии Radeon HD 7900 (1,12%), представленные в далеком 2011 году. В целом доля графики AMD медленно, но верно снижается: в июле 2015-го — 27,3%; в декабре 2016-го — 23,3%.

Наибольший рост в 2016 году продемонстрировали GTX 1060 (2,01%) и GTX 1070 (1,89%). Скорее всего, через полгода-год они займут первые строчки рейтинга. С популярностью «тысяча семидесятой» все понятно. К тому же у видеокарты попросту нет конкурента. Адаптеры Vega от AMD появятся «в первой половине года». Интересно, что GTX 1060 (две версии с 3 ГБ и 6 ГБ), похоже, выиграли конкуренцию у Radeon RX 470 (0,16%) и Radeon RX 480 (0,47%). Даже GeForce GTX 1050 Ti, представленная лишь в конце октября, уже установлена у 0,24% пользователей.

Понятно, что видеокарт с 6 ГБ и больше видеопамяти становится все больше. 4 ГБ — это необходимый минимум в 2017 году.

Мы видим, что GeForce GTX 1060 и Radeon RX 480 — это отличные решения для Full HD. Статистика Steam показывает, что это разрешение еще долго будет главенствующим. 38,21% в декабре (+0,15% за месяц). Рост пользователей с мониторами WQHD и Ultra HD наблюдается, но он небольшой. Так что с началом эпохи 4K-гейминга придется повременить. Предполагаю, что как раз до того момента, пока middle-end-видеокарты смогут «тянуть» современные игры в этом разрешении. Это 2019-2020 годы, вряд ли раньше.



Статистика Steam

Шлемы виртуальной реальности для десктопов скоропостижно сдулись. Дорогие. Неуклюжие. Нетехнологичные. Без нормального контента.

Итак, средний по каждому из компонентов компьютер геймера в Steam сегодня выглядит так:

Windows 10;

4-ядерный процессор Intel с частотой от 2,3 ГГц до 2,69 ГГц;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта GeForce GTX 970 4 ГБ;

монитор с разрешением Full HD;

накопитель с 1+ ТБ.