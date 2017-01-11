На чём играют в кризис? Факты из статистики Steam

Сергей Плотников, 

Недавно Steam обновил рекорд — 14,4 млн человек онлайн. Еще в феврале 2015 года общее количество активных пользователей этого игрового клиента перевалило за отметку 125 млн человек. Так что Steam — это вполне релевантная площадка, позволяющая узнать, какое железо используют геймеры по всему миру, и насколько серьёзное «снаряжение» у ваших соперников в игровых баталиях.

Напомню, что русский язык занимает вторую строчку в рейтинге Steam — сразу после английского. За 2016 год доля Windows 10 заметна увеличилась. На это, конечно же, повлияла возможность бесплатного перехода с операционных систем Microsoft прошлого поколения, а также ноутбуки, которые сразу поступают в продажу вместе с предустановленной «десяткой». Как известно, программный интерфейс DirectX 12 активируется только в среде Windows 10. На рынке уже есть приличное количество тайтлов, все серьезные проекты (Battlefield 1, Civilization VI и другие) поддерживают и одиннадцатую, и двенадцатую версию API. Итог простой: DirectX 12 не является движущей силой по переходу геймеров на новую «ось».

Статистика Steam

У пользовтаелей Steam в десктопах и ноутбуках преимущественно установлено 8 ГБ оперативной памяти (33,81%). Такого объема достаточно для большинства современных игр, хотя все чаще появляются приложения, которым необходимо 10 ГБ и даже 12 ГБ — тот же Battlefield 1. Понятно, что «стимовцы», обновляющие свои машины, ставят сразу же 16 ГБ. Категория «12 ГБ и больше» идет на втором месте (21,67%). Прибавка за последний месяц приличная — 0,31%. Логика есть: 16 ГБ — это идеальный объем для современного игрового ПК. Думаю, уже в этом году данная категория выйдет на первое место. Так как AMD выкатит новую и современную платформу AM4.

Статистика Steam

Весьма занятная статистика по процессорам. Доля AMD низкая и будет такой, пока не появятся действительно новые решения (читай — Zen). Сейчас, по статистике Steam, имеем 78,58% против 21,39%. Слишком долго «красные» выкатывают свое детище. Подводя итоги года, мы уже выяснили, что AMD вела себя крайне пассивно на рынке процессоров в 2016 году. Все это говорит только об одном: на карту поставлено очень многое.

Лидируют 4-ядерные процессоры (47,89%, Steam учитывает наличие именно физических элементов в чипе), что вполне логично. В 2011-м году Intel представила «камни» Sandy Bridge. В январе 2017-го появились Kaby Lake. Если присмотреться, то в иерархии ничего за шесть лет не изменилось. По-прежнему есть двухъядерные Pentium/Celeron/Core i3 и четырехъядерные Core i5/i7. Логично, что в 2017-м году несколько исправит ситуация AMD. Надеюсь, что исправит. «Красные» ставят на 8 ядер. Пока на втором месте идут двухъядерники (45,92%). Предполагаю, что большинство из них — это Core i3.

Что касается тактовых частот процессоров Intel, то лидирует показатель «от 2,3 ГГц до 2,69 ГГц». Ноутбуки, вестимо. Категория заметно «сдувается», но серьезно прибавляются модели с 3+ ГГц. Тенденция очевидна. Если многопоток не меняется уже которой год, то переход на более современные технологические нормы хотя бы дает прирост быстродействия за счет частот.

Статистика Steam

Терабайт свободного места и больше найдется у большинства активных пользователей Steam.

Статистика Steam

Перейдем к самому интересному — к видеокартам. Вроде кризис на дворе, но практика и статистика показывают, что деньги у народа на покупку быстрых видеокарт есть. Для сборок начального уровня лично я предлагаю видеокарты уровня Radeon RX 460 (обзор) или GeForce GTX 1050 Ti (обзор). Это где-то 9-12 тысяч рублей в зависимости от модели. Самая ходовая среди выпущенных в 2016-м году видеокарт — GeForce GTX 1060 двух версий — стоит в районе 13-19 тысяч рублей в зависимости от моделей. Но многие берут и GeForce GTX 1070 (25-30 000 рублей). Как видите, у народа деньги есть. Несмотря на кризис, которые сказывается не только на России.

Согласно статистике Steam, самой популярной видеокартой 2016 года стала GeForce GTX 970. Адаптер считался актуальным почти два года. В декабре он был установлен в 4,7% компьютеров активных пользователей Steam. На втором месте идет GeForce GTX 960, на третьем — GeForce GTX 750 Ti. Первый «красный» ускоритель стоит только на 20 месте. Это карты серии Radeon HD 7900 (1,12%), представленные в далеком 2011 году. В целом доля графики AMD медленно, но верно снижается: в июле 2015-го — 27,3%; в декабре 2016-го — 23,3%.

Наибольший рост в 2016 году продемонстрировали GTX 1060 (2,01%) и GTX 1070 (1,89%). Скорее всего, через полгода-год они займут первые строчки рейтинга. С популярностью «тысяча семидесятой» все понятно. К тому же у видеокарты попросту нет конкурента. Адаптеры Vega от AMD появятся «в первой половине года». Интересно, что GTX 1060 (две версии с 3 ГБ и 6 ГБ), похоже, выиграли конкуренцию у Radeon RX 470 (0,16%) и Radeon RX 480 (0,47%). Даже GeForce GTX 1050 Ti, представленная лишь в конце октября, уже установлена у 0,24% пользователей.

Статистика Steam

Понятно, что видеокарт с 6 ГБ и больше видеопамяти становится все больше. 4 ГБ — это необходимый минимум в 2017 году.

Статистика Steam

Мы видим, что GeForce GTX 1060 и Radeon RX 480 — это отличные решения для Full HD. Статистика Steam показывает, что это разрешение еще долго будет главенствующим. 38,21% в декабре (+0,15% за месяц). Рост пользователей с мониторами WQHD и Ultra HD наблюдается, но он небольшой. Так что с началом эпохи 4K-гейминга придется повременить. Предполагаю, что как раз до того момента, пока middle-end-видеокарты смогут «тянуть» современные игры в этом разрешении. Это 2019-2020 годы, вряд ли раньше.

Статистика Steam
Статистика Steam

Шлемы виртуальной реальности для десктопов скоропостижно сдулись. Дорогие. Неуклюжие. Нетехнологичные. Без нормального контента.

Статистика Steam

Итак, средний по каждому из компонентов компьютер геймера в Steam сегодня выглядит так:

  • Windows 10;
  • 4-ядерный процессор Intel с частотой от 2,3 ГГц до 2,69 ГГц;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта GeForce GTX 970 4 ГБ;
  • монитор с разрешением Full HD;
  • накопитель с 1+ ТБ.
Автор
Сергей Плотников
Теги
видеокарта процессор компьютер Steam статистика

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