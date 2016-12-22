22 декабря в истории: изогнутые экраны Apple, первый африканский спутник и тестовый полёт Ил-86

22 декабря 1976 года опытный самолёт Ил-86 выполний первый полёт. Ил-86 - это четырёхмоторный пассажирский самолёт для авиалиний средней протяжённости, созданный в КБ Ильюшина. Он стал первым и самым массовым серийным советским самолётом для перевозки пассажиров. Потребность в таком транспортном средстве возникла в 1967 году, когда Аэрофлот заявил требования о том, что в самолётедолжно быть 250-350 мест. Изначально исследовали проект удлиннения Ил-62 на 6,8 метров, но проект развития не получил. Поэтому, проработали несколько других вариантов, одним из которых и был Ил-86. После первого пробного полёта, в июне 1977 года самолёт показали на Парижском космическо-авиационном салоне, в конце 1978 года завершены испытания. А вся подготовка закончилась лишь в 1980 году и уже 26 декабря того же года самолёт выполнил первый регулярный рейст по маршруту Москва-Ташкент.



Самолёт Ил-86

22 декабря 2007 года на орбиту был выведен первый африканский спутник. Ракета-носитель Ариан-5 стартовала на орибту Земли с космодрома Куру во Французской Гвиане, который принадлежит Европейскому космическому агентству. Африканский телекоммуникационный спутник RASCOM-QAF1 весом 3,2 тонны попал на предварительную орбиту уже через 26 минут после старта. Основная задача этого космического аппарата обеспечение связи в сельских районах Африки, куда по многим причинам не хотят приходить крупные мировые операторы. Помимо этого спутника на орбиту Ариан-5 привёз ещё и североамериканский Horizons-2.



Ракета-носитель Airane 5 GS



22 декабря 2013 года Apple запатентовала гибкий дисплей. Заявку зарегистрировало Европейское патентное ведомство. В ней описаны экраны, которые изогнуты по форме устройства. Основная идея в том, чтобы использовать сапфировое стекло и другие современные технологии, чтобы создать дисплеи, которые чуть ли не полностью оборачивают гаджет. В заявке также сказано, что плоские дисплеи очень ограничивают возможности использования устройств. Экраны, которые предлагает Apple полые внутри и могут иметь любую форму, которую только захочется. Пока что никаких гибких дисплеев Apple не выпустила и неизвестно, планирует ли вообще их делать. Но примечательно, что за год до этого главный конкурент компании, корейский Samsung, показали гибкий OLED-дисплей для смартфонов.



Гибкие дисплеи Apple

