Что случилось 22.12.2016?

Компания LG анонсировала не семь, как предполагалось ранее, а "всего" пять новых смартфонов. Почитать об этом подробнее и узнать характеристики вы можете по ссылке. Fina Fantasy XV обновилась до версии 1.03, однако много нового не ждите. Результаты тестов Intel Core i7-7700k не слишком впечатлили. 

Сегодня Gamespot назвал 25 лучших игр 2016-го года. Ожидаемо, самыми-самыми являются Overwatch и Uncharted 4. Super Mario Run продолжает бить все рекорды, однако аналитики опасаются за судьбу проекта в будущем. Никаких обновлений Nintendo выпускать не собирается. 

Чехи неожиданно решили сделать игру про Октябрьскую революции и Гражданскую войну в России. Смартфоны с 8 ГБ оперативной памяти уже в скором времени могут поступить в продажу. Житель Москвы получил 4 месяца реального срока за попытку продажи шпионского брелка с AliExpress.

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro засветился в подробностях за день до официального анонса. Новый Samsung Galaxy J7 показался на рендерах. Начались продажи смартфона Lumigon T3 в России. Основной особенностью является камера ночного видео. Meizu тем временем запатентовала смартфон с двумя дисплеями. 

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