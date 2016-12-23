Что случилось 22.12.2016?

Компания LG анонсировала не семь, как предполагалось ранее, а "всего" пять новых смартфонов. Почитать об этом подробнее и узнать характеристики вы можете по ссылке. Fina Fantasy XV обновилась до версии 1.03, однако много нового не ждите. Результаты тестов Intel Core i7-7700k не слишком впечатлили.

Сегодня Gamespot назвал 25 лучших игр 2016-го года. Ожидаемо, самыми-самыми являются Overwatch и Uncharted 4. Super Mario Run продолжает бить все рекорды, однако аналитики опасаются за судьбу проекта в будущем. Никаких обновлений Nintendo выпускать не собирается.

Чехи неожиданно решили сделать игру про Октябрьскую революции и Гражданскую войну в России. Смартфоны с 8 ГБ оперативной памяти уже в скором времени могут поступить в продажу. Житель Москвы получил 4 месяца реального срока за попытку продажи шпионского брелка с AliExpress.

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