МегаФон захватит контроль над Mail.Ru Group, официально

Оператор МегаФон и Mail.Ru Group официально объявили результаты переговоров, о которых в сети не так давно появились слухи. МегаФон намеревается приобрести долю в 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group. Сумма сделки составит 740 миллионов долларов США, из них 640 млн должны быть выплачены на момент закрытия сделки, а еще 100 млн — через год.


Акции будут выкуплены у компаний группы USM, в том числе New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Совет директоров МегаФона в ближайшее время созовет собрание акционеров для одобрения покупки.

Как отмечают компании, сделка поможет им развивать совместные проекты, включая запуск специального предложения VKmobile для пользователей ВКонтакте и другие возможные инициативы.

Отметим, что холдинг USM Holdings, принадлежащий Алишеру Усманову, контролирует как оператора МегаФон (доля 56,32%), так и Mail.Ru Group (63,8% голосов).

Источник
МегаФон
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