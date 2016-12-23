Яндекс обновил панорамы Санкт-Петербурга, Красноярска и Норильска

Разработчики сервиса Яндекс.Карты сообщили о запуске обновленных панорам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ряде городов Красноярского края.





Напомним, в последний раз панорамы Санкт-Петербурга были отсняты в 2013 году, а с тех пор город сильно изменился. В 2016 году панорамомобиль впервые проехал по всему Западному скоростному диаметру, Сосновому Бору и Мге. Также были повторно отсняты многие районы Санкт-Петербурга и населенные пункты области. В том числе, сделаны фото новых микрорайонов Гатчины и Сестрорецка, видов с башни замка в Выборге, детского городка Андерсенград в Сосновом Бору.

Летом 2016 года также прошли съемки панорам Красноярского края. Панорамомобиль заново сфотографировал улицы Красноярска, а также побывал на севере — в Норильске и Дудинке. Отметим, что панорамы Норильска и Дудинки появились на Яндекс.Картах впервые.

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты.