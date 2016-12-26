«Почта России» запустила API для оформления посылок интернет-магазинами

«Почта России» сообщила о расширении своего сервиса «Отправка посылок» otpravka.pochta.ru для онлайн-магазинов. Разработчики добавили специальный API, позволяющий автоматически подготовить документы для отправки посылок Почтой России и ускорить процесс сдачи посылок в почтовое отделение.


В результате, интернет-магазины могут не только работать в текущем интерфейсе otpravka.pochta.ru, но и встроить сервисы Почты России на свой сайт, приложение, систему учета или документооборота.

Покупатель сможет прямо на сайте интернет-магазина ознакомиться с актуальным тарифом пересылки Почтой России, заранее поправить ошибки при заполнении адресных данных, а также сразу после покупки получить почтовый трек-номер.

Источник
Почта России
Теги
Россия онлайн-магазин почта россии почта

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