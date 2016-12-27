В Москве установили почти 150 остановок с зарядками для гаджетов

В Москве установили 220 павильонов нового типа на остановках общественного транспорта. Из них 146 уже работают, а еще в 74 павильонов оборудование пока отлаживют и доводят до ума. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





В таких павильонах можно подзарядить мобильные телефоны и компьютеры, подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, а также построить маршрут при помощи навигационных карт и схем.

Кроме того, на остановках нового типа есть электронные табло, где отображается время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов. На данный момент ведутся работы по их подключению.

Кстати, обзор такой новой московской автобусной остановки с USB-зарядкой и Wi-Fi уже можно прочитать на Ferra.ru.