Одноклассники требуют деньги с пользователей за GIF-ки

Команда социальной сети Одноклассники начала брать с пользователей оплату в 30 рублей в день за использование GIF-картинок в сообщениях. На это обратил внимание Евгений Ческидов, сотрудник компании Яндекс, в своем аккаунте Facebook, а затем подтвердили и другие пользователи Одноклассников.





Функция предлагается на 1 день за 30 единиц в спецвалюте соцсети ОК, подписка на 30 дней обойдется в 99 ОК, первые 7 дней предлагаются бесплатно. На данный момент курс 1 ОК равен одному рублю.

Впрочем, по словам представителей соцсети, на данный момент, это пока экспериментальная функция, доступная не всем пользователям Одноклассников.