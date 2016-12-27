Одноклассники требуют деньги с пользователей за GIF-ки

Команда социальной сети Одноклассники начала брать с пользователей оплату в 30 рублей в день за использование GIF-картинок в сообщениях. На это обратил внимание Евгений Ческидов, сотрудник компании Яндекс, в своем аккаунте Facebook, а затем подтвердили и другие пользователи Одноклассников.


Функция предлагается на 1 день за 30 единиц в спецвалюте соцсети ОК, подписка на 30 дней обойдется в 99 ОК, первые 7 дней предлагаются бесплатно. На данный момент курс 1 ОК равен одному рублю.

Впрочем, по словам представителей соцсети, на данный момент, это пока экспериментальная функция, доступная не всем пользователям Одноклассников.

Источник
Евгений Ческидов
Теги
Россия социальная сеть фейспалм одноклассники

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