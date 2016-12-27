Билеты на скоростные поезда РЖД можно оплатить Яндекс.Деньгами

Команда платежного сервиса Яндекс.Деньги и РЖД сообщили о запуске новой возможности. Теперь билеты на сайте РЖД теперь можно оплатить не только банковскими картами, но и Яндекс.Деньгами. До сих пор онлайн-сервис РЖД принимал платежи только с банковских карт.





На начальном этапе оплата Яндекс.Деньгами принимается за билеты на «Сапсан» на маршрут Москвы в Санкт-Петербург, «Ласточку» на маршруты Санкт-Петербург – Бологое, Краснодар – Ростов-на-Дону и Адлер – Майкоп, а также «Аллегро» на маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, при оформлении билета на сайте РЖД потребуется выбрать оплату из кошелька в Яндекс.Деньгах. Комиссию с пассажира сервис не взимает.