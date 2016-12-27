Яндекс запустил новогодний квест на Картах

Команда сервиса Яндекс.Карты запустила новогодний квест. На Яндекс.Картах появились елки, которые надо разыскать 27 и 28 декабря, а также сделать скриншот (снимок экрана).


Елки размещены поблизости от городских достопримечательностей на картах Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и Челябинска.

Скриншот с елкой требуется отправить по почте на адрес 2017@yandex-team.ru. Автор каждого семнадцатого письма получит подписку на Яндекс.Музыку на один месяц. Авторы десятого или сотого писем получат подписку на год. При этом за один день разрешается прислать только один скриншот с елкой, зато на следующий день можно использовать ту же самую елку.

Итоги квеста будут подведены 29 декабря.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс карты Новый год Яндекс.Карты Дед Мороз

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