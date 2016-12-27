Условия «пакета Яровой» останутся неизменными

Газета «Ведомости» сообщает, что условия «пакета Яровой», несмотря на заявления представителей рынка об огромных денежных затратах и угрозу банкротства целого ряда компаний, остаются неизменными. Надежды на смягчение не оправдались.

Сроки хранения данных те же — текстовые и голосовые сообщения, изображения, звуки, видео должны храниться в течение 6 месяцев. С 1 июля 2018 года операторам необходимо резервировать под каждый 1 Гбит/с по 1 Пбайт в хранилище, а с 2019 года уже по 2 Пбайт. Все данные имеют право запрашивать сотрудники пункта управления оперативно-розыскными мероприятиями в круглосуточном режиме.

Напомним также, что данные о переписках и звонках пользователей операторы обязаны хранить 3 года, Интернет-ресуры — 1 год.

Источник
Ведомости
Теги
закон

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