За скачивание пиратского контента могут начать штрафовать
Министерство культуры Российской Федерации занимается разработкой целого комплекса мер по ужесточению антипиратского законодательства. Владимир Мединский, министр культуры России, заявил, что введение штрафов за скачивание пиратского контента вполне возможная мера: «Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе. Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер».
Мединский считает, что ужесточение законодательства в этой сфере необходимо, чтобы поддержать творцов и авторов: «Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб».
Система штрафов за пользование нелегальным контентом существует, например, в Германии, где за просмотр нелегальной версии фильма или скачивание пиратской копии игры можно заплатить до 1000 евро. Определение скачивания скорее всего будут производиться через IP нарушителя. Штрафы же разошлют по почте.