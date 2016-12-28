Названы самые редактируемые в Wikipedia статьи 2016 года

Редакторы электронной энциклопедии Wikipedia поделились списком самых редактируемых в 2016 году статей. На первом месте, и этого следовало ожидать, оказался материал под названием Deaths in 2016 («Список умерших в 2016 году»). Его правили 18 230 раз. Уходящий год унес большое количество жизней знаменитостей.

На второй позиции расположился текст о новом президенте США, Дональде Трампе. Его правили 8933 раз. Третье место у «Избирательной Компании Хиллари Клинтон» (6527 исправлений). «Президентские выборы в США» заняли четвертую строчку с 6162 правками.

Также интересовали редакторов «Праймериз Республиканской Партии» (правилось 5715 раз) , «Массовое Убийство в Орландо» (5540 раз), «Аргентинское шоу танцев Bailando» (5342 раза), «Предвыборная кампания Трампа» (5328 раз), «Спортивные мероприятия 2016» (5277 раз), «Музыкальная индустрия Южной Кореи» (5074 раза).

Источник
Wiki
Теги
Wikipedia

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Яндекс предлагает загадать желание в Почте
За скачивание пиратского контента могут начать штрафовать
Что случилось 27.12.2016?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 350
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 181
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 100