Названы самые редактируемые в Wikipedia статьи 2016 года

Редакторы электронной энциклопедии Wikipedia поделились списком самых редактируемых в 2016 году статей. На первом месте, и этого следовало ожидать, оказался материал под названием Deaths in 2016 («Список умерших в 2016 году»). Его правили 18 230 раз. Уходящий год унес большое количество жизней знаменитостей.

На второй позиции расположился текст о новом президенте США, Дональде Трампе. Его правили 8933 раз. Третье место у «Избирательной Компании Хиллари Клинтон» (6527 исправлений). «Президентские выборы в США» заняли четвертую строчку с 6162 правками.

Также интересовали редакторов «Праймериз Республиканской Партии» (правилось 5715 раз) , «Массовое Убийство в Орландо» (5540 раз), «Аргентинское шоу танцев Bailando» (5342 раза), «Предвыборная кампания Трампа» (5328 раз), «Спортивные мероприятия 2016» (5277 раз), «Музыкальная индустрия Южной Кореи» (5074 раза).