Яндекс предлагает загадать желание в Почте

Команда Яндекса запустила новую новогоднюю функцию в Яндекс.Почте. Любой желающий может написать новогоднее письмо с загаданным желанием и отправить его самому себе. Письмо будет доставлено через год и пользователь сможет проверить, все ли сбылось.





Для новогодних писем Яндекс завел специальную страничку, через которую и предполагается отправлять письма с желаниями самому себе. Такая вот высокотехнологичная альтернатива традиции писать желание на бумажке под бой курантов.

Впрочем, никто не запрещает составить в новогоднем письме подробный план по завоеванию Вселенной, благо электронное письмо не ограничивает пользователя ни по объему доступного пространства, ни по времени написания.