Apple оказалась самой влиятельной компанией по версии World Brand Lab

Аналитики из компании World Brand Lab опубликовали список самых влиятельных компаний за этот год. Подобные подборки консалтинговый гигант делает уже на протяжении 13 лет.

Лидером в списке из 500 компаний стала Apple. «Горячая» десятка выглядит следующим образом:

Apple Google Amazon Microsoft Coca-Cola Facebook Mercedes-Benz Walmart General Electric McDonald's

Из 500 компаний 227 родом из США. Французы и британцы имеют лишь 41 позицию в рейтинге в общем, Китай — 36. Наибольшее число компаний в рейтинге, 38, относится к автомобильной индустрии, а 37 — к индустрии медиа. В рейтинг попали 27 новичков.