Apple оказалась самой влиятельной компанией по версии World Brand Lab

Аналитики из компании World Brand Lab опубликовали список самых влиятельных компаний за этот год. Подобные подборки консалтинговый гигант делает уже на протяжении 13 лет.

Лидером в списке из 500 компаний стала Apple. «Горячая» десятка выглядит следующим образом:

  1. Apple

  2. Google

  3. Amazon

  4. Microsoft

  5. Coca-Cola

  6. Facebook

  7. Mercedes-Benz

  8. Walmart

  9. General Electric

  10. McDonald's

Из 500 компаний 227 родом из США. Французы и британцы имеют лишь 41 позицию в рейтинге в общем, Китай — 36. Наибольшее число компаний в рейтинге, 38, относится к автомобильной индустрии, а 37 — к индустрии медиа. В рейтинг попали 27 новичков.  

Источник
World Brand Lab
Теги
Apple

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