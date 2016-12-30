Пользователи просят у основателя Twitter возможность редактирования

Создатель и исполнительный директор Twitter, Джек Дорси (Jack Dorsey), спросил у пользователей сервиса о наиболее важных изменениях, которые они хотели бы увидеть внедренными в Twitter в 2017 году.


Результат оказался довольно предсказуемым — большинство предложений сводится, так или иначе, к возможности редактирования твитов. Пользователи просят возможность хотя бы быстро поправить ошибки, если уж не отредактировать записи когда угодно по прошествии времени.

Один из пользователей предположил, что, возможно, стоит позволить редактирование для пользователей, подтвердивших свою личность. Дорси на это ответил, что редактирование в каком-то виде, определенно требуется, но для всех пользователей, а не только для верифицированных пользователей.

Отметим, что Twitter остается одним из немногих социальных сервисов, где редактирование однажды опубликованного контента невозможно, только полное удаление и повторная последующая публикация. Тем не менее, редактирование остается одной из самых желанных возможностей для пользователей Twitter.

При этом в социальных сетях вроде Facebook и Instagram редактирование опубликованных постов для исправления опечаток и других ошибок допускается.

Источник
Jack Dorsey
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