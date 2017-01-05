CES 2017: ASUS представила новые роутеры для беспроводной домашней сети

Компания ASUS представила маршрутизаторы HiveSpot и HiveDot для создания беспроводной домашней сети. Новые модели отличаются высокой скоростью и используют технологию направления сигнала ASUS AirRadar. Одна, трехполосная AC2133, другая — всего с двумя полосами, AC1200. Для получения полноценной сети на большом пространстве нужно приобрести три устройства, каждое способно стать главным.

За три HiveDot придется заплатить 299 долларов, а за три HiveSpot – уже 399 долларов.