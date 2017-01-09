Голосовой помощник Bixby и Samsung Pay Mini засветились на сайте Samsung

На сайте Samsung появилась страничка с упоминанием голосового помощника Bixby и платежной онлайн-платформы Samsung Pay Mini. Это рассматривается специалистами как свидетельство скорого запуска и того, и другого.


Судя по всему, обе эти разработки появятся в следующей сборке Samsung Pay Beta, поскольку упоминается именно на странице бета-тестирования. Судя по всему, в будущем пользователям Samsung Pay станут доступны опции Samsung Pay Mini и голосовые возможности Bixby.

Напомним, Samsung сейчас вовсю работает над продвинутой системой цифрового помощника Bixby на основе искусственного интеллекта для своего следующего флагманского смартфона, Galaxy S8.

Samsung Pay Mini должна стать упрощенной версией платежной системы Samsung Pay, предназначенной только для онлайн-платежей, без возможности расплачиваться в терминалах обычных розничных магазинов.

Источник
Samsung
Теги
смартфон Samsung Samsung Pay Bixby платехный сервис

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