Что случилось 11.01.2017?

Игры с Wii U теперь можно запускать в разрешении 4K на PC с помощью продвинутого эмулятора. Gravity Rush 2 получила оценки в прессе. На игровой приставке NES Classic Edition теперь можно запускать дополнительные игры. Российские хакеры постарались. Популярность видео-карт Nvidia Pascal продолжает расти. 

MGCOOL решила выпустить несколько компактных 4K-камер. А у Razer на CES 2017 украли несколько прототипов. В The Sims 4 появятся вампиры. Скоро. А Meizu удалось продать 22 миллиона смартфонов в 2016 году. Почти все покупки были совершены в Китае. 

Android Nougat установлен лишь на 0,7% гаджетов. Приложение "Парковки Москвы" поумнело и научилось искать припаркованные машины. Ранние прототипы iPhone сравнили на видео. Смартфон Nokia 6 выпустят 19 января этого года. Купите? Еще один смартфон от Nokia, велика вероятность, покажут 26 февраля.

Флагманский и музыкальный Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ памяти доступен для предзаказа в России. Таким был день.

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