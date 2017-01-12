iOS продолжает завоевывать мир

Аналитики из Kantar пишут, что по итогам последнего трехмесячного периода (окончившегося в ноябре) доля iOS выросла на многих рынках, включая США и Китай. Android, напротив, сдает позиции.

Например, в США доля iOS выросла с 30,9% в августе до 43,5%, а доля Android, напротив, упала с 65,2% до 55,3%. Наибольшей популярностью среди смартфонов в США пользуются iPhone 7, 7 Plus и 6S — 31,3% всех продаж подобных гаджетов приходится на них. Samsung Galaxy S7 и S7 Edge занимали 28,9% рынка. У остальных смартфонов цифры куда скромнее — Google Pixel занял лишь 1,3% рынка, смартфоны на Windows Phone упали до 0,8%.

В Китае iOS также «растёт» — с 13,5% до 19,9%. Android «падает» — с 85,9% до 79,9%. В пяти крупных странах Евросоюза (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания) Android занимает 72,4% рынка, iOS – 24,6%.

Однако за весь год цифры другие. В США Android снизила свое присутствие на 5,1%, а iOS нарастила на 6,4%, в Китае, наоборот, Android «поднялся» на 7,2%, а iOS «обвалился» на 6,4%.