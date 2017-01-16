Московский зоопарк запустил SMS-оплату опекунства над животными

Московский зоопарк запустил новую возможность, для желающих поучаствовать в жизни животных. Теперь все желающие могут взять опекунство не выходя из дома, просто отправив пожертвование через SMS. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.





Для этого достаточно отправить текстовое сообщение на короткий номер 3434: «Zoo[пробел]сумма платежа». Как обещают организаторы сервиса, собранные деньги будут тратиться на содержание животных. В первую очередь на еду, а также игрушки и другие необходимые вещи. При этом отчет о полученных средствах и расходах опубликуется на сайте зоосада.

На настоящий момент в зоопарке Москвы под опекой находятся более 120 обитателей. В числе благотворителей есть как частные лица, так и компании. Самые экономичные в содержании — мелкие грызуны, самые затратные — хищные звери и птицы. Корм для слона обходится в один миллион рублей в год, а вот содержать маленького грызуна, например пегого путорака, сможет даже школьник.

Опекуны получают различные бонусы, в том числе специальную карту, дающую право бесплатного посещения зоопарка владельцу и одному совершеннолетнему спутнику в течение всего срока действия карты.