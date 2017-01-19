19 января в истории: Nintendo 3DS, перезапуск Megaupload и станция New Horizons

19 января 2006 года запущена межпланетная станция New Horizons. В космос аппарат вывела ракета-носитель Атлас-5, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал. Основным предназначением станции стало исследование Плутона и его естественного спутника Харона. Аппарат покинул окрестности Земли с самой большой скоростью из всех космических аппаратов. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с относительно Земли. Тем не менее, к Плутону аппарат подлетел только в 2015 году. Летом аппарат подтвердил наличие на Плутоне метанового льда, который ранее увидели в телескоп Хаббл. Планируется, что 1 января 2019 года станция пролетит вблизи пояса Койпера, а в 2026 году будет завершение миссии. В 2038 году, если ничего не случится, аппарат достигнет расстояния в 100 астрономических единиц от Солнца. Свет проходит это расстояние примерно за 14 часов.



New Horizons

19 января 2011 года Nintendo презентовала новую портативную консоль 3DS. Главная особенность консоли - возможность проецировать объёмную картинку без помощи очков и каких-либо других дополнительных средств. Кроме того, пользователи могут играть с реальными предметами и объектами, которые окружают их в реальной жизни. Например, можно бегать персонажем по реальному столу. Эта консоль очень интересна и для разработчиков, так как открывает новые возможности и пути для творчества. У Nintendo 3DS два дисплея: 3,53-дюймовый сверху и 3,02-дюймовый сенсорный снизу. Кроме того, в гаджете встроены три камеры: фронтальная для видеочата и тыловые для съёмки объёмных фотографий. Также в устройстве есть датчик движения, гироскоп и Wi-Fi.



Nintendo 3DS

19 января 2013 года запущен новый Megaupload. Новый ресурс получил название Mega и расположился по адресу mega.co.nz. Основатель компании Ким Дотком планировал разместить возрождённый файловый хостинг на домене me.ga, но власти Габона закрыли его в ноябре 2012 году, объяснив свои действия борьбой с киберпреступностью. Mega был запущен в годовщину закрытия оригинального Megaupload. 19 января 2012 года работа хостинга была остановлена по требованию прокуратуры США по обвинению в пиратстве. Из-за деятельности сервиса правообладатели потеряли более $500 миллионов. Ким Дотком был арестован в Новой Зеландии, но затем отпущен под залог до рассмотрения дела об экстрадиции в США. Однако американским властям не удалось добиться выдачи владельца Mega у Новой Зеландии. В 2014 году Ким объявил о своём банкротстве, а вот файлообменник до сих пор работает.



Mega