Что случилось 19.01.2017?

С утренним кофе вас, господа. Сегодня в сети показался концепт iPhone 8, собранный из лоскутков всевозможных слухов за разное время. Выглядит круто. Вице-президент Samsung избежал ареста. По крайней мере, пока что. Nokia 6 китайцы расхватали буквально за минуту после старта продаж.

Могучую видеокарту Radeo Pro Duo можно купить сегодня всего за 800 долларов. Super Mario Run выходит на Android'ах в марте, а в Obsidian задумались о Pillars of Eternity 2. Halo Wars 2 ушла в печать, а общие продажи Xbox One оказались в два раза ниже главного конкурента, PlayStation 4. Рализовано всего 26 миллионов консолей. Провал.

GarageBand для iOS тем временем обновился, масштабно. Смартфон Vivo V5 Plus по-настоящему удивил двойной селфи-камерой на 20 Мп + 5 Мп. У Vivo V5 Lite, кстати, селфи-камера тоже внушительная, на 16 Мп.

Новости о снижении цены на продукцию Apple в России и об отказе "Одноклассников" от платных GIF'ок, безусловно, хорошие. Так держать!

Fujifilm представила сразу несколько новых камер. А анонс LG G6 назначили на 26 февраля.