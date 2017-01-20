20 января в истории: советский бомбардировщик М-4, пульсар в Крабовидной туманности и начало цензуры в китайском интернете

20 января 1953 года состоялся первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 (103М). Испытательный «рейс» длился всего 10 минут и завершился благополучно, за ним в течение года последовало 27 полетов, а затем, после ряда доработок конструкции, состоялось еще 18 вылетов. Опытный экземпляр М-4 оснащался двигателем АМ-3 и мог летать на расстояния до 9050 км на скорости 800 км/ч.



Музейный экспонат М-4 на авиабазе Украинка

Интересно, что этот самолет создавался параллельно с легендарным Ту-95 и отличался от него большей скоростью и бомбовой нагрузкой, но меньшим радиусом действия. М-4 производился с 1954 по 1956 год, в 1955 году он поступил на вооружение ВВС СССР и эксплуатировался до 1983 года. Всего за два года было произведено 2 опытных экземпляра и 32 серийных. Изначально именно М-4 собирались использовать для доставки «Царь-бомбы», однако особенности конструкции не позволяли закрепить ее так, чтобы она не препятствовала взлету. В итоге самая мощная бомба, созданная в СССР сбрасывалась с Ту-95.

20 января 1969 года астрономы из Университета Аризоны впервые смогли оптически идентифицировать пульсар PSR B0531+21, расположенный в Крабовидной туманности. Пульсар (в широком смысле) – это космический источник излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков. PSR B0531+21 является молодой нейтронной звездой, остатком сверхновой SN1054, которая могла наблюдаться с Земли в 1054 году. Формально, открытие этого пульсара состоялось в конце 1968 года, однако установить пульсацию в оптическом диапазоне удалось чуть позже, 20 января 1969 года, а соответствующая научная статья была опубликована 1 февраля того же года.



Крабовидная туманность в условных цветах, пульсар находится в центре

А спустя еще год астроном по имени Мишель Кёртис предположил наличие у пульсара компаньона планетарной массы, чтобы объяснить наблюдаемые вариации во времени излучения пульсара. Предполагаемая планета имеет массу, равную 0,01 массы Юпитера или 3,3 массы Земли.

Наблюдения за Крабовидной туманностью активно ведутся и сейчас. Более того, она часто используется как калибровочный источник в рентгеновской астрономии благодаря высокой яркости в рентгеновских лучах и постоянной плотности потока.

20 января 1999 года компания China News Service объявила о введении новых государственных ограничениях для Интернет-кафе. Это событие можно считать началом «Великого китайского фаервола». По новым правилам владельцы интернет-кафе и компьютерных клубов должны быть исключать доступ к ресурсам, отмеченным как «нежелательные».



Топ-10 ресурсов, заблокированных в современном Китае

Столь строгих правил для индивидуальных пользователей Интернета тогда не существовало, посколько их число было невелико. Но по мере роста числа абонентов глобальной паутины правительство вводило новые ограничения. Сейчас в Китае нельзя пользоваться Facebook, Twitter, невозможно зайти на YouTube и даже IMDb – все эти ресурсы замещены локальными аналогами.